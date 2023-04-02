В течение семи лет Эстония надеется получить от Европейского социального фонда 4,5 миллиона евро на улучшение знаний эстонского языка у учителей русских школ, пишет ERR.
Государство планирует обучить учителей русских школ эстонскому языку и потратит на это несколько миллионов евро
Поскольку в 2024 году начнется переход на эстонское образование, необходимо срочно найти учителей эстонского языка для нескольких тысяч педагогов русских школ. В декабре прошлого года Министерство образования начало искать людей, которые хотели бы начать преподавать эстонский язык.
С осени государство сможет получить 4,5 миллиона евро из Европейского социального фонда, которые планируется направить в течение семи лет на улучшение языковых навыков 2800 учителей русских школ. По оценке языкового департамента, именно столько учителей со знанием эстонского языка нехватает системе образования.
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