Государство планирует обучить учителей русских школ эстонскому языку и потратит на это несколько миллионов евро

Поскольку в 2024 году начнется переход на эстонское образование, необходимо срочно найти учителей эстонского языка для нескольких тысяч педагогов русских школ. В декабре прошлого года Министерство образования начало искать людей, которые хотели бы начать преподавать эстонский язык.