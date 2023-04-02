Госсекретарь США призвал Россию освободить незаконно удерживаемых граждан США

В свою очередь, по информации пресс-службы МИД РФ, Сергей Лавров указал Блинкену, что американский журналист «был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну», а его дальнейшую судьбу определит суд. «Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», - подчеркнули в российском ведомстве.

Американские заложники Кремля

Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге 29 марта. В столице Урала он собирал материалы для статьи на тему отношения в российском обществе к ЧВК Вагнера. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ утверждает, что журналист «осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». 30 марта Гершкович был арестован Лефортовским районным судом - до 29 мая. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным в России по обвинению в шпионаже с 1986 года. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.