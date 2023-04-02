Сломался лифт, а запчасти из Беларуси не привезти: жители социального дома в Ласнамяэ заперты в квартирах

«Я поднималась полчаса», - рассказала жительница социального дома, пенсионерка Айме, которая уже много времени не может выйти на улицу. До поломки лифта она ходила в магазин каждый день. «Мы все понимаем, но почему так медленно решают проблему», - добавила она.

«Надо нажаловаться на мэрию. Они ходят как сонные и не хотят работать», - резко высказалась пенсионерка Антонина.

«Запчасти для этого лифта доступны только из Беларуси», - объяснила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. По ее словам, этот лифт невозможно быстро отремонтировать, так как его нажно полностью перепроектировать.

По данным управы района Ласнамяэ, в этом доме проживает 11 клиентов, которые получают услуги по уходу. По словам Юрченко, работники по уходу теперь помогают и другим жителям социального дома.