По данным Министерства финансов Эстонии, к 2035 году численность населения уменьшится на 12%. Какие факторы больше всего влияют на демографическое поведение жителей нашей страны? Может ли государство эффективно простимулировать рост рождаемости? На какие шаги поддержки молодых семей рассчитывают люди? О способах увеличения численности населения и повышении благосостояния рассуждали жители Эстонии в традиционном опросе недели Rus.Postimees.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ От «больше любви» до «500 евро на ребенка»: жители Эстонии о способах увеличения населения страны
Мерика Ильвес, педагог (Таллинн)
Больше школ, детских садов и детских площадок
У нас очень большая нехватка детей. Молодежь не желает заводить детей, потому что плохо развита поддержка со стороны государства. Надо больше думать о будущих поколениях, вкладывать в молодые семьи. Тогда и детей будет больше. И просто выплатами вопроса не решить. Статистика показывает, что детские пособия не помогают. Нужно больше хороших условий. Например, повышение дотаций на школьные обеды. Нужно строить больше современных хороших школ, больше детских садов и детских площадок в малых городах, чтобы оттуда не уезжали молодые мамы и папы. Больше учителей и воспитателей с достойной зарплатой!
Эльвира Лааневяли, работник торговли (Нарва)
На каждого ребенка по 500 евро, тогда и рожать будут
Рабочие места сделают все. И стимулы для создания семьи, и для рождения детей, и для покупки квартиры или строительства дома. Нужны пособия хорошие, скажем на каждого ребенка по 500 евро, тогда и рожать будут. Смотрите, у нас в Ида-Вирумаа, если у человека есть стабильная работа с достойной зарплатой, то он все преодолеет. А при пособии и подавно. Нам никакие кризисы не страшны, если есть уверенность в завтрашнем дне. А если о нас не помнят, если государство не заинтересовано в решении проблемы безработицы, то что говорить? Молодежь уезжает в Таллинн, а из Таллинна, я слышала, дальше в Швецию, Финляндию, Германию. И мы теряем огромное количество молодежи из-за бесперспективности трудоустройства. В Нарве очень много образованных и талантливых людей, а применить себя, приложить свои способности некуда, и эту ошибку государства надо исправлять. Детей нет в семьях, потому что нет работы.
Алексей Степанов, студент (Таллинн)
Нужны социальные и финансовые льготы от банков и предприятий
Двое детей в каждой семье. Это решение всех проблем с демографией, с воспитанием, с нагрузкой на государство, и возможностью поставить детей на ноги. Я считаю, что в определенный момент государство упускает возможность привить обществу семейные ценности. Да, сегодня молодежь не спешит со вступлением в брак, не спешит с рождением детей. Но если будут применяться какие-то стимулы, будет помощь в приобретении жилья и автомобиля, учебные кредиты для тех, кто планирует создавать семью и рожать, то это будет огромный шаг для выхода из демографической ямы. Мы сами можем справиться с этим. Я не против приезжих, но я хочу, чтобы государство принимало более активное участие в формировании условий для рождения детей. Нужны социальные и финансовые льготы от банков и предприятий. Они помогут молодежи решиться на такой ответственный шаг, как рождение детей.
Алла Ошмарина, художник-модельер (Тарту)
Рожать сложно, потому что условий для этого мало
Детей сейчас заводить нужно, как можно раньше, чтобы потом оставалось свободное время для себя. Рожать сложно, потому что условий для этого мало. Нужно, чтобы нам было комфортно не только рожать, но и растить, и воспитывать. Нужна доступная инфраструктура за наши налоги: легко отдать в сад, легко найти нужную школу, удобно пользоваться внешкольными кружками, получать быстро и качественно медицинские услуги. И это лежит на плечах не одного только государства. И бизнес, и общественные институты должны прилагать все усилия для стимулирования семьи. Эстонии необходимы многодетные семьи, и если это будет приоритетом и в воспитании, и в политике, и в экономике, то мы получим сильное государство, ориентированное на семью и материнство.
Алексей Хамдамов, инженер (Таллинн)
Будет развиваться село - будут большие семьи
Не надо бояться приезжих. Если не нагнетать страсти, если все без злобы, в атмосфере уважения и любви друг к другу, то мы очень быстро восстановим показатели рождаемости, и прирост у нас будет. Конечно, если по национальному признаку ко всему придираться, жить в своем мирке и на всех шипеть, ничего хорошего не будет. Гостеприимство, любовь, уважение - вот вам простые истины для увеличения народа в нашей стране. Посмотрите, что у нас в сельской местности творится. Там одни пожилые люди, одни бабушки, а стариков и того меньше. Это что? Это катастрофа для нации, для страны. А почему бы не приглашать к нам трудолюбивых, работящих, здоровых из других стран? Почему бы не дружить со всеми? Понятно, что бегут за большой зарплатой в города, но давайте сделаем сельский труд рентабельным, и бежать не будут. Надо развивать сельское хозяйство. В селах всегда были большие семья. Будет развиваться село - будут большие семьи. Больше любви.
Ирина Кожевина, домохозяйка (Нарва)
Молодежи важнее самовыражение, а не деньги
Для Эстонии, конечно, недостаток населения – это давнишняя проблема, но сразу определить механизм восполнения этой нехватки, трудно. Оптимально нужно, чтобы детей в семье было не менее трех. Но проблема в том, что для молодежи нет возможности реализовать себя. Некуда приложить свои навыки и таланты. У нас очень маленький рынок труда, мало тех сфер, где человек может самовыразиться, а потому он уезжает. Сколько таких примеров, что девушка или талантливый парень уезжают зарубеж, и там строят и семью и карьеру, а здесь остаются родители. Надо делать все, чтобы у нас был разнообразный рынок образования и труда, чтобы молодежь могла самовыражаться. Мне кажется, что молодежи важнее самовыражение, а не деньги. Тогда и семей будет больше.
Людмила Захарова, технолог машиностроения (Вильянди)
Мы сами создаем добрый мир вокруг, тогда рождаются дети
Чтобы наша страна прирастала людьми, надо воспитывать молодежь в традициях уважения к друг другу, развивать межкультурный диалог. Нужны большие государственные программы по поддержки культурного наследия, костюмированные праздники, песенные, танцевальные, нужно восстанавливать межнациональные отношения без взаимной вражды. Вот тогда и в сельской местности, и в городах молодые люди станут тянуться к друг другу. У меня муж – эстонец, я русская. Один сын живет в Швеции, второй в Норвегии, племянник в Германии. Но только добро и забота помогает нам всем в семьях быть счастливыми. В ненависти и вражде ничего не получится. Меньше зла, больше любви и взаимного уважения, тогда и детей будут рожать, и семьи большие будут. Не верю я в нынешнюю моду – зарабатывать деньги. Богатство дает свободу? Нет! Каждый человек может создать семью только в атмосфере любви и заботы. Мы сами создаем добрый мир вокруг, тогда рождаются дети.
Дарья Крехель, студентка (Тарту)
Мы очень сильно проигрываем в этом странам Азии
Сейчас проблема с демографией во всех странах Европейского союза. Это общий тренд – меньше детей, больше для себя пожить. Мы очень сильно проигрываем в этом странам Азии, но с другой стороны, это все идет от желания получить хорошее образование и построить карьеру. Я сама планирую иметь двоих детей и семью не раньше тридцати лет. Наверное, это оптимальный возраст для принятия взвешенного и финансово оправданного решения. А нехватку рабочих рук в стране можно компенсировать мигрантами. Бояться этого не надо. В США огромное количество мигрантов, и от этого общество не стало слабее, а нация не утратила свою идентичность.
Комментарий автора.
По данным министерства финансов, к 2035 году численность населения Эстонии уменьшится на 12%, и это особенно сильно затронет сельские и отдаленные регионы. Согласно отчету «Умная политика в условиях сокращения численности населения в Эстонии: Подготовка регионов к демографическим изменениям» Международная экономическая организация развитых стран (OECD), в сотрудничестве с эстонскими экспертами и Европейской комиссией, за последние три десятилетия население Эстонии уменьшилось на 15% – до 1,33 миллиона в 2020 году. Есть все основания полагать, что данная тенденция продолжится. Сокращение численности населения создаст финансовые вызовы вследствии более низких налоговых поступлений, а также увеличит расходы на душу населения. Специалисты предупреждают об интенсивном старении населения страны, особенно массово в менее населенных и сельских регионах Эстонии.
По мнению генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по поддержке структурных реформ Марио Нава, тенденция к сокращению населения свойственна не только для Эстонии, но и для большинства стран ЕС.
«Сокращение численности населения наблюдается не только в Эстонии. Мы прекрасно осведомлены о вызовах демографических изменений во всех странах-членах ЕС. До сих пор мы помогали решать эту проблему Испании, и теперь мы начнем оказывать поддержку в данной области и Эстонии», - отметил Марио Нава.
Эксперты в сфере демографии не советуют возлагать большие надежды на увеличение численности населения Эстонии за счет военных беженцев. Действительно, по данным Центра мониторинга развития, основывающимся на демографическом прогнозе Eurostat, влияние военных беженцев на эстонское население до 2100 года существует три количественных сценария: 10 000, 30 000 и 60 000 беженцев, проживающих в Эстонии.
Но по словам эксперта Центра мониторинга развития Магнуса Пийритса, иммиграция военных беженцев может лишь стабилизировать сокращение населения Эстонии, но никак не решить базовые демографические проблемы.
«Возможное переселение военных беженцев в Эстонию отсрочит сокращение численности населения страны, но не предотвратит его», - заявил Магнус Пийритс. - 10 000 военных беженцев замедлят сокращение население Эстонии на девять лет, 30 000 - на 22 года, а 60 000 - на 40 лет".
Согласно расчетам Центра мониторинга развития, для сохранения и увеличения населения Эстонии, необходимо повысить рождаемость минимум на 10%, что обеспечит социальную устойчивость в долгосрочной перспективе. Однако, такие факторы, как урбанизация, низкий уровень рождаемости и отток молодежи в крупные населенные пункты обрекают отдаленные сельские регионы Эстонии на медленное вымирание.
Очевидно, что недостаточность мер по решению проблемы сокращения численности населения со стороны государства может привести к глубоким и долгосрочным негативным последствиям для экономической, социальной, бюджетной и экологической сфер, как на общегосударственном, так и на региональном и местном уровне.
Какие пути решения для демографической проблемы предлагают сами жители страны? Что, по мнению людей, должно быть в центре внимания правительства и парламента для увеличения населения Эстонии? Об этом мы опросили жителей Тарту, Нарвы, Вильянди, Таллинна. В ходе опроса своим мнением поделились более 30 человек.
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