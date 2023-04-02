ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ От «больше любви» до «500 евро на ребенка»: жители Эстонии о способах увеличения населения страны

Комментарий автора.

По данным министерства финансов, к 2035 году численность населения Эстонии уменьшится на 12%, и это особенно сильно затронет сельские и отдаленные регионы. Согласно отчету «Умная политика в условиях сокращения численности населения в Эстонии: Подготовка регионов к демографическим изменениям» Международная экономическая организация развитых стран (OECD), в сотрудничестве с эстонскими экспертами и Европейской комиссией, за последние три десятилетия население Эстонии уменьшилось на 15% – до 1,33 миллиона в 2020 году. Есть все основания полагать, что данная тенденция продолжится. Сокращение численности населения создаст финансовые вызовы вследствии более низких налоговых поступлений, а также увеличит расходы на душу населения. Специалисты предупреждают об интенсивном старении населения страны, особенно массово в менее населенных и сельских регионах Эстонии.

По мнению генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по поддержке структурных реформ Марио Нава, тенденция к сокращению населения свойственна не только для Эстонии, но и для большинства стран ЕС.

«Сокращение численности населения наблюдается не только в Эстонии. Мы прекрасно осведомлены о вызовах демографических изменений во всех странах-членах ЕС. До сих пор мы помогали решать эту проблему Испании, и теперь мы начнем оказывать поддержку в данной области и Эстонии», - отметил Марио Нава.

Эксперты в сфере демографии не советуют возлагать большие надежды на увеличение численности населения Эстонии за счет военных беженцев. Действительно, по данным Центра мониторинга развития, основывающимся на демографическом прогнозе Eurostat, влияние военных беженцев на эстонское население до 2100 года существует три количественных сценария: 10 000, 30 000 и 60 000 беженцев, проживающих в Эстонии.

Но по словам эксперта Центра мониторинга развития Магнуса Пийритса, иммиграция военных беженцев может лишь стабилизировать сокращение населения Эстонии, но никак не решить базовые демографические проблемы.

«Возможное переселение военных беженцев в Эстонию отсрочит сокращение численности населения страны, но не предотвратит его», - заявил Магнус Пийритс. - 10 000 военных беженцев замедлят сокращение население Эстонии на девять лет, 30 000 - на 22 года, а 60 000 - на 40 лет".

Согласно расчетам Центра мониторинга развития, для сохранения и увеличения населения Эстонии, необходимо повысить рождаемость минимум на 10%, что обеспечит социальную устойчивость в долгосрочной перспективе. Однако, такие факторы, как урбанизация, низкий уровень рождаемости и отток молодежи в крупные населенные пункты обрекают отдаленные сельские регионы Эстонии на медленное вымирание.

Очевидно, что недостаточность мер по решению проблемы сокращения численности населения со стороны государства может привести к глубоким и долгосрочным негативным последствиям для экономической, социальной, бюджетной и экологической сфер, как на общегосударственном, так и на региональном и местном уровне.

Какие пути решения для демографической проблемы предлагают сами жители страны? Что, по мнению людей, должно быть в центре внимания правительства и парламента для увеличения населения Эстонии? Об этом мы опросили жителей Тарту, Нарвы, Вильянди, Таллинна. В ходе опроса своим мнением поделились более 30 человек.