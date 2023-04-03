ГАЛЕРЕЯ ⟩ Скоро на улицах Таллинна появятся новые трамваи

На сегодняшний день были согласованы последние детали как по внешнему виду трамваев, так и по их внутренней комплектации. Таким образом производитель может начать процесс по строительству трамваев. Всего же в Таллинн должны прибыть 23 трамвая PESA Twist, сказано в пресс-релизе TLT.

Член правления TLT Андрей Новиков подтвердил, что процесс производства трамваев в настоящее время идет по графику, а это значит, что команда компании активно готовится к тому, чтобы через девять месяцев начать тестирование нового трамвая Pesa Twist в столице.

«Я могу заверить, что новые трамваи будут еще более комфортными и предложат пассажирам действительно приятные поездки. Возможно, самое большое изменение в новом трамвае заключается в том, что вместо обычных четырех дверей теперь можно входить и выходить через пять дверей. Мы также сотрудничали с различными организациями людей с особыми потребностями, чтобы спроектировать новые трамваи таким образом, чтобы им было легче ими пользоваться.

В трамваях 65 сидячих мест, а общая вместимость составляет 300 пассажиров. Новые трамваи имеют в основном низкопольный пассажирский салон, что обеспечивает безопасное и комфортное использование для пассажиров с различными потребностями. Трамваи будут оснащены современными системами информирования пассажиров и продажи билетов, а также системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности пассажиров.