ГАЛЕРЕЯ ⟩ Скоро на улицах Таллинна появятся новые трамваи

Согласно договору, первый новый трамвай от польского производителя трамваев и поездов PESA прибудет в столицу уже в начале нового года, чтобы пройти испытания на трамвайных линиях Таллинна.
На сегодняшний день были согласованы последние детали как по внешнему виду трамваев, так и по их внутренней комплектации. Таким образом производитель может начать процесс по строительству трамваев. Всего же в Таллинн должны прибыть 23 трамвая PESA Twist, сказано в пресс-релизе TLT.
Член правления TLT Андрей Новиков подтвердил, что процесс производства трамваев в настоящее время идет по графику, а это значит, что команда компании активно готовится к тому, чтобы через девять месяцев начать тестирование нового трамвая Pesa Twist в столице.
«Я могу заверить, что новые трамваи будут еще более комфортными и предложат пассажирам действительно приятные поездки. Возможно, самое большое изменение в новом трамвае заключается в том, что вместо обычных четырех дверей теперь можно входить и выходить через пять дверей. Мы также сотрудничали с различными организациями людей с особыми потребностями, чтобы спроектировать новые трамваи таким образом, чтобы им было легче ими пользоваться.
В трамваях 65 сидячих мест, а общая вместимость составляет 300 пассажиров. Новые трамваи имеют в основном низкопольный пассажирский салон, что обеспечивает безопасное и комфортное использование для пассажиров с различными потребностями. Трамваи будут оснащены современными системами информирования пассажиров и продажи билетов, а также системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности пассажиров.
Будет установлена система приоритета, позволяющая трамваям проходить перекрестки в приоритетном порядке, с возможностью дистанционной диагностики. И в кабине водителя, и в салоне для пассажиров будут установлены кондиционеры», - пояснил член правления TLT, добавив, что новые трамваи будут работать на 100% экологически чистой электроэнергии, как и все таллиннские трамваи и троллейбусы.
«Кроме того, трамваи позволят энергию, вырабатываемую при торможении, возвращать в контактную сеть, что сэкономит значительное количество потребляемой энергии», - сказал Андрей Новиков.
Директор по обслуживанию Ханнес Фалтен добавил, что новые трамваи дополнят трамвайный парк Таллиннского городского транспорта, который сегодня состоит из 64 трамваев.
Цель приобретения дополнительных трамваев - дальнейшее улучшение качества услуг столичного общественного транспорта, обновление и увеличение парка и, таким образом, расширение сферы действия трамвайного сообщения.
«Строительство трамвайной линии до Старой гавани, которое сейчас находится в активной фазе, вызывает много эмоций и некоторые неудобства, но все это окупится сторицей, когда новая линия будет завершена и таллиннцы смогут наслаждаться поездками на новых трамваях», - сказал Фалтен, добавив, что с появлением новых трамваев TLT сможет обслуживать больше пассажиров, как при нынешней нагрузке, так и после завершения строительства линии до Старой гавани.
Фалтен заверил, что TLT как поставщик услуг по обслуживанию клиентов, хочет предложить лучший в столице общественный транспорт, а для этого необходимо инвестировать в приобретение транспортных средств, планирование новых (трамвайных) маршрутов и обучение водителей общественного транспорта, что поможет сделать общественный транспорт более комфортным, качественным и экологичным для пассажиров.