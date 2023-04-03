Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге. Что известно?

«21 июля 2014 года я отбывал срок на зоне в Горловке, и через наш лагерь наступала армия Украины, - рассказывал Татарский в интервью »Ленте«. - Бой шел прямо под забором. Его я и считаю своим боевым крещением: летели пули, »Грады«, снаряды и мины. Среди заключенных были раненые и убитые». Потом Татарский воевал на стороне самопровозглашенных ЛДНР.

В конце сентября блогера пригласили в Кремль на подписание договоров о «присоединении» (аннексии) четырех украинских регионов. Оттуда он записал обращение как бы в поддержку действий Кремля: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет как мы любим. Давайте, с богом».

В воскресенье с раннего утра (6:48) Татарский активно размещал контент в своем телеграм-канале. Кроме перепостов видео с места боев, он комментировал «строительство мечети на святом для православных месте»: «Христиане не должны строить церкви в святых для мусульман местах, мусульмане - в святых для христиан. По-моему всё логично. Во время нашей общей Священной Войны против антихриста на Украине эти споры вообще не уместны».