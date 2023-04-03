Электротопливо – ключ к спасению амбициозного плана ЕС?

28 марта страны Европейского союза договорились о том, чтобы к 2035 году свести выбросы CO2 новых автомобилей к нулю. Это должно было бы означать, что автомобили, заправляемые бензином и дизельным топливом, постепенно исчезнут, а электромобили, которым уже сейчас не хватает лития для питания аккумуляторов, останутся доминирующими транспортными средствами на дорогах. Однако в последний момент в запрет было внесено исключение для электротоплива, которое может спасти амбициозный план стран-членов ЕС.