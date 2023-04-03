Пн, 3.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Электротопливо – ключ к спасению амбициозного плана ЕС?

Эркки Эрилайд
, журналист
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Изготовленное в Германии электротопливо.
Изготовленное в Германии электротопливо. Фото: Aleksandar Furtula

28 марта страны Европейского союза договорились о том, чтобы к 2035 году свести выбросы CO2 новых автомобилей к нулю. Это должно было бы означать, что автомобили, заправляемые бензином и дизельным топливом, постепенно исчезнут, а электромобили, которым уже сейчас не хватает лития для питания аккумуляторов, останутся доминирующими транспортными средствами на дорогах. Однако в последний момент в запрет было внесено исключение для электротоплива, которое может спасти амбициозный план стран-членов ЕС.

Хотя ранее достигнутое на уровне ЕС соглашение, по сути, должно было означать прекращение производства легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, то теперь, в основном по требованию Германии, возможно продолжение производства автомобилей, работающих на электротопливе. Это может существенно поспособствовать успешному воплощению в жизнь плана по сокращению выбросов, поскольку производство электромобилей уже затруднено из-за нехватки лития, необходимого для производства аккумуляторов, и его резко возросшей цены.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх