Звезду лыжных гонок ожидал неприятный сюрприз: это просто смешно

Далквист, которая была самой успешной спринтершей в течение последних двух сезонов, на минувших выходных принимала участие на соревнованиях по парному спринту в Швеции. Вместе с Луизой Линдстрем она завоевала там третье место и поднялась на подиум. Однако там ее поджидала ситуация, которую лыжница назвала смешной.

Перед бронзовыми медалистками был поставлен большой стенд, на котором была написана сумма призовых. В этот раз размер награды составил 250 шведских крон, то есть чуть больше 22 евро.

«Это какая-то шутка. Я должна стоять на подиуме, а передо мной эта плашка высотой до колен, на которой написано 250 крон? Это очень неловко и глупо», - передает слова шведки издание Expressen.

Ставшие чемпионами Швеции Эмма Рибом и Йонна Сундлинг заработали 1000 крон (около 89 евро), серебряные медалисты Эбба Андерссон и Лиса Энгессон – 500 крон (около 44 евро).