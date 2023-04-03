Вопрос читателя: сокращен ли рабочий день, предшествующий Страстной пятнице?

«Сокращен ли предшествующий Страстной пятнице рабочий день? Как в будний день оплачивается работа, выпадающая на Страстную пятницу?» – интересуется читатель Postimees.
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:
Страстная пятница совпадает с пятницей перед Пасхой, обычно в конце марта или в начале апреля. В этом году Страстная пятница приходится на 7 апреля.
Согласно статье 53 Закона о трудовом договоре, работодатель сокращает на три часа рабочий день, предшествующий Новому году, годовщине Эстонской Республики, Дню победы и кануну Рождества. Страстная пятница не входит в число государственных праздников, перед которыми работодатель должен сократить рабочий день на три часа.
Поэтому работодатель не обязан ничего предпринимать. В то же время работник и работодатель могут договориться, что перед Страстной пятницей у первого будет сокращенный рабочий день. Некоторые работодатели ввели дополнительные льготы, такие как сокращенный день перед всеми праздниками, например, на один час. Это добровольная льгота работодателя, которая обычно оговаривается в начале трудовых отношений или прописывается в правилах организации труда предприятия.
Страстная пятница является государственным праздником, и работнику должна выплачиваться двойная зарплата за часы, отработанные в госпраздник, независимо от того, получает он зарплату в качестве ежемесячной или почасовой оплаты, работает ли он на основе обычного или суммированного рабочего времени. Если смена сотрудника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, необходимо компенсировать часы, отработанные в госпраздник. В то же время часы, приходящиеся на день, предшествующий или следующий за госпраздником, оплачиваются в обычном порядке.