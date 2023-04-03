Ряд стран ОПЕК+ с мая добровольно снизят нефтедобычу

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что Эр-Рияд сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ снизит производство на 144 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс., Кувейт - на 128 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с и Алжир - на 48 тыс. б/с, пишет Reuters. Сокращение производства начнется в мае и продлится до конца года

Вице-премьер России Александр Новак также объявил, что РФ продлевает свое решение о добровольном сокращении добычи с марта на 500 тыс. б/с до конца 2023 года, передает ТАСС.

Сокращение добычи приведет к росту цен на нефть

Дополнительное добровольное сокращение добычи стало неожиданным шагом и, по мнению опрошенных Reuters аналитиков, вызовет немедленный рост цен на нефть. Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что сокращает производство для «поддержание стабильности нефтяного рынка». Как отмечает Reuters, из-за опасений, что мировой банковский кризис ударит по спросу, в прошлом месяце цены на нефть упали до 70 долларов за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 15 месяцев.

Нынешнее сокращение станет дополнением к объявленному в октябре прошлого года снижению добычи на 2 млн баррелей в день. Тогда решение ОПЕК вызвало недовольство администрации США. Белый дом выступает за поддержание более низких цен на нефть, в том числе призванных помешать России получать больше доходов для финансирования войны в Украине, напоминает Reuters.