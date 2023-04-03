ОБЗОР ⟩ Количество сделок с квартирами в Таллинне резко возросло, средняя цена за квадратный метр – 2926 евро

По словам руководителя бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, итоги марта указывают на ожидаемое оживление рынка. «Важно отметить, что количество сделок увеличилось не за счет снижения цены, и именно это свидетельствует о естественном росте покупательской активности. В ближайшие месяцы мы, вероятно, не увидим каких-либо резких изменений в ценах, сейчас мы проходим U-образное дно», - сказал Мартин Вахтер.

«Несмотря на то, что Банк Эстонии прогнозирует на этот год экономический спад на 0,6%, рынок труда остается сильным, и чувство уверенности у покупателей жилья восстанавливается», – сказал Мартин Вахтер.

Вахтер также определил общее настроение как спокойное. «Люди справились со своими кредитными обязательствами, давления продаж у застройщиков тоже не было», - подытожил Вахтер происходящее на рынке и отметил, что основной тенденцией последнего полугодия стало снижение цен на недвижимость, которая была выставлена на продажу в момент бума по необоснованно высоким ценам.

Самая дорогая в марте квартира была продана в Таллинне за 1 043 611 евро.

Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в марте в Таллинне было совершено 993 сделки купли-продажи, то есть почти на треть больше, чем в феврале, а по сравнению с мартом 2022 года (1126 сделок), количество сделок сократилось на 12%.

Общая сумма сделок с недвижимостью составила в марте примерно 178 миллионов евро, то есть была на 46% больше, чем в феврале, а по сравнению с мартом прошлого года, общая сумма сделок сократилась примерно на 5,5%.