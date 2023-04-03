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Бесплатный сюрприз для жителей Пыхья-Таллинна

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Скандинавская ходьба укрепляет здоровье. Иллюстративное фото
Скандинавская ходьба укрепляет здоровье. Иллюстративное фото Фото: Erakogu

Управа Пыхья-Таллинна уже девятый сезон организует серию бесплатных тренировок по скандинавской ходьбе «Приходи ходить!» Первая тренировка в сезоне состоится шестого апреля в 11 часов.

«По предложению жителей района, в этом году тренировки начнутся на месяц раньше. Ждем всех желающих на тренировку в парке на Штромке уже шестого апреля в 11 часов. Тренировки проводит опытный тренер Рене Меймер, под чьим руководством можно освоить правильную технику скандинавской ходьбы», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Бесплатные тренировки проходят каждую неделю с апреля до конца сентября по четвергам в 11 часов.

Сбор на площадке, где раньше находился пляжный дом на Штромке (Пельгуранна, 58).

При необходимости, участнику на время тренировки выдадут палки для ходьбы.

Информация про тренировки на Facebook.

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