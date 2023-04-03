Бесплатный сюрприз для жителей Пыхья-Таллинна

«По предложению жителей района, в этом году тренировки начнутся на месяц раньше. Ждем всех желающих на тренировку в парке на Штромке уже шестого апреля в 11 часов. Тренировки проводит опытный тренер Рене Меймер, под чьим руководством можно освоить правильную технику скандинавской ходьбы», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.