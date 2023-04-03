Президент Алар Карис назначил первое заседание Рийгикогу нового XV созыва на 10 апреля, сообщила в понедельник пресс-служба канцелярии президента.
Президент Алар Карис подписал решение о созыве первого заседания XV Рийгикогу в следующий понедельник, 10 апреля, в 14:00.
Результаты состоявшихся пятого марта парламентских выборов вступили в силу в конце прошлой недели, когда государственная избирательная комиссия утвердила поименно депутатов XV Рийгикогу.
После этого Президент Республики обязан в десятидневный срок созвать первое заседание нового состава Рийгикогу, на котором глава государства произносит речь, депутаты приносят присягу и избирают правление Рийгикогу, а премьер-министр объявляет об отставке действующего правительства.
В новом составе Рийгикогу Партия реформ получила 37 мест, Консервативная народная партия Эстонии - 17, Центристская партия - 16, «Ээсти 200» - 14, Социал-демократическая партия - 9, а партия «Отечество» 8 мест.