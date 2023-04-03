Эстонцы завоевали золотые медали на Специальных Олимпийских играх

Эстонская команда завоевала на Специальных Олимпийских играх, которые проходили в испанском Гранольерсе, золотые медали по хоккею с мячом. На турнире, который проводился среди пяти команд, эстонцам не сумели забить ни один гол. В оба соревновательных дня было выиграно два матча. Последнюю, самую важную игру против клуба «Риполлет» выиграли со счетом 9:0. До самого конца игра развивалась стремительно, напряженно и непредсказуемо.
Эстонская команда победила в следующем составе: Артем Васильев, Марко Вахер, Янек Мартсепп, Хенри Туллус, Энри Рейсманн, Эрик Йоосеп Кальберг, Ханти Сеп, Алекс Вахер. Тренеры Тайга Лаур и Лий Лааноя, руководитель делегации Тийна Мелль.
На играх в Гранольерсе соревновались по 13 видам спорта, участие принимало около 1900 человек. Большинство участников были из Каталонии, но всего соревновались спортсмены из девяти стран.