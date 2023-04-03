Эстонцы завоевали золотые медали на Специальных Олимпийских играх

Эстонская команда завоевала на Специальных Олимпийских играх, которые проходили в испанском Гранольерсе, золотые медали по хоккею с мячом. На турнире, который проводился среди пяти команд, эстонцам не сумели забить ни один гол. В оба соревновательных дня было выиграно два матча. Последнюю, самую важную игру против клуба «Риполлет» выиграли со счетом 9:0. До самого конца игра развивалась стремительно, напряженно и непредсказуемо.