Снова победа! Наши керлингисты завоевали серебро на этапе Кубка мира

Калдвеэ и Лилль провели на этапе Кубка мира семь игр, из которых выиграли шесть. В напряженной финальной встрече чемпионам Эстонии, которые занимают второе место в мировом рейтинге, пришлось признать первенство финнов (Иммонен - Сипиля) с результатом 8:4.

«Мы быстро привыкли к условиям пражского катка и неизменно показывали хороший уровень игры. Было приятно, что мы дважды сумели обыграть наших соперников по подгруппе на предстоящем чемпионате мира. Также на этих соревнованиях мы оставили позади швейцарцев Дженни Перре и Мартин Риоса, которые возглавляют мировой рейтинг», — прокомментировал Харри Лилль и добавил, что главное, на на чем концентрировались спортсмены в течение последних нескольких недель тренировок, было выполнено образцово.

В марте комиссия спорта высоких достижений при Эстонском олимпийском комитете приняла решение присвоить Марие Калдвеэ и Харри Лиллю спортивную категорию «С». Спортсменов также субсидирует Эстонская федерация керлинга, организация Curling Tallinn и предприятие Sportland.

Для наших спортсменов апрель будет самым важным месяцем сезона керлинга. Кульминацией станет чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар, который пройдет в Южной Корее с 22 по 29 апреля. В чемпионате примет участие 20 стран со всего мира. А на этой неделе Лилль и Калдвеэ выступят на последнем подготовительном турнире в Риге.