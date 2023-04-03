Андрес Мустонен остается худруком Вильяндиского фестиваля старинной музыки

Главный организатор фестиваля Айвар Тралльманн заявил, что, поскольку Мустонен готовил предстоящий фестиваль с лета прошлого года, остановить этот поезд уже невозможно.

«Текущая ситуация в целом, конечно, представляет собой большую проблему, – сказал Тралльманн. - Однако фестиваль во многом связан с личностью Андреса Мустонена, и изменить что-либо сейчас в принципе невозможно. С ним подписано много международных контрактов и тут ничего не поделаешь. Например, приезжают сотрудничающие с ним музыканты из США. Та же история и с Kremerata Baltica – камерным оркестром молодых музыкантов. Контракты с ними давно подписаны, и все организовано, вплоть до проживания».

Скрипач, дирижер и известный классический музыкант Андрес Мустонен 19 марта выступил на концерте в Новосибирске вместе с пианисткой Екатериной Мечетиной – членом совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине и с российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.

«Я сейчас меж нескольких огней, мне очень трудно оценивать внутренние решения Мустонена, – сказал Тралльманн. – Я внимательно следил за этим скандалом и вспомнил, что Мустонен сказал для Sakala в прошлом году: он живет в своей вселенной. И наши вселенные не пересекаются. Я понимаю Мустонена – в России он имел дело с давними друзьями. Другая сторона вопроса в том, как вести себя сейчас».