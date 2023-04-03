Вильяндиский фестиваль старинной музыки не планирует отказываться от Андреса Мустонена в качестве художественного руководителя, несмотря на то, что он недавно выступал в стране-агрессоре России, с которой Эстония прекратила всякое сотрудничество, и даже несмотря на то, что Eesti Kontsert прекратил с ним сотрудничество, пишет Sakala. Однако Вильяндиская горуправа недовольна этим решением.
Андрес Мустонен остается худруком Вильяндиского фестиваля старинной музыки, но город этим решением недоволен
Главный организатор фестиваля Айвар Тралльманн заявил, что, поскольку Мустонен готовил предстоящий фестиваль с лета прошлого года, остановить этот поезд уже невозможно.
«Текущая ситуация в целом, конечно, представляет собой большую проблему, – сказал Тралльманн. - Однако фестиваль во многом связан с личностью Андреса Мустонена, и изменить что-либо сейчас в принципе невозможно. С ним подписано много международных контрактов и тут ничего не поделаешь. Например, приезжают сотрудничающие с ним музыканты из США. Та же история и с Kremerata Baltica – камерным оркестром молодых музыкантов. Контракты с ними давно подписаны, и все организовано, вплоть до проживания».
Вильяндиская городская управа заявила в своем пресс-релизе, что не согласна с тем, что организатор фестиваля старинной музыки Айвар Тралльманн заявил сегодня газете Sakala, и не поддерживает продолжение Андреса Мустонена в качестве художественного руководителя фестиваля, в связи с недавним выступлением Мустонена в стране-агрессоре, России.
По словам вице-мэра Вильянди Тонио Тамра, горуправа Вильянди, как многолетний финансовый спонсор фестиваля старинной музыки, считает важным отметить, что сказанное Айваром Тралльманном никоим образом не отражает позицию горуправы.
«Я уважаю фестиваль старинной музыки и его организатора Айвара Тралльманна и надеюсь, что в этом году фестиваль состоится, как и планировалось, но в нынешней военной ситуации решение Андреса Мустонена выступить в России никак нельзя оправдать. Поэтому городские власти не поддерживают возможность того, что Мустонен останется художественным руководителем этого фестиваля», - поясняет Тамра.
Скрипач, дирижер и известный классический музыкант Андрес Мустонен 19 марта выступил на концерте в Новосибирске вместе с пианисткой Екатериной Мечетиной - членом совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине и с российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом.
«Я сейчас меж нескольких огней, мне очень трудно оценивать внутренние решения Мустонена, - сказал Тралльманн. - Я внимательно следил за этим скандалом и вспомнил, что Мустонен сказал для Sakala в прошлом году: он живет в своей вселенной. И наши вселенные не пересекаются. Я понимаю Мустонена - в России он имел дело с давними друзьями. Другая сторона вопроса в том, как вести себя сейчас».
Несколько артистов, которые выступят на фестивале в Вильянди, дадут концерты и в других местах Эстонии, сказал Тралльманн.