Андрес Мустонен остается худруком Вильяндиского фестиваля старинной музыки, но город этим решением недоволен

Главный организатор фестиваля Айвар Тралльманн заявил, что, поскольку Мустонен готовил предстоящий фестиваль с лета прошлого года, остановить этот поезд уже невозможно.

«Текущая ситуация в целом, конечно, представляет собой большую проблему, – сказал Тралльманн. - Однако фестиваль во многом связан с личностью Андреса Мустонена, и изменить что-либо сейчас в принципе невозможно. С ним подписано много международных контрактов и тут ничего не поделаешь. Например, приезжают сотрудничающие с ним музыканты из США. Та же история и с Kremerata Baltica – камерным оркестром молодых музыкантов. Контракты с ними давно подписаны, и все организовано, вплоть до проживания».

Вильяндиская городская управа заявила в своем пресс-релизе, что не согласна с тем, что организатор фестиваля старинной музыки Айвар Тралльманн заявил сегодня газете Sakala, и не поддерживает продолжение Андреса Мустонена в качестве художественного руководителя фестиваля, в связи с недавним выступлением Мустонена в стране-агрессоре, России.

По словам вице-мэра Вильянди Тонио Тамра, горуправа Вильянди, как многолетний финансовый спонсор фестиваля старинной музыки, считает важным отметить, что сказанное Айваром Тралльманном никоим образом не отражает позицию горуправы.