Плывет против течения: эстонская АЗС запустила скидочную кампанию

Акция действует на всех автоматических и сервисных станциях Terminal Oil по всей стране. Для получения скидки перед оплатой клиент должен предъявить ID-карту, на которую оформлена скидочная карта.

«Мы рады, что можем поощрять поездки и предлагать такую ​​возможность в течение этой короткой рабочей недели, - прокомментировал генеральный директор Terminal Йорген Ыйгус. - Вам, конечно, не нужно бояться очередей, потому что вы также можете получить скидку, оплатив покупку в приложении Cloudics».