Плывет против течения: эстонская АЗС запустила скидочную кампанию

Сеть заправок Terminal запустила акцию: при покупке бензина или дизельного топлива постоянные клиенты сэкономят 10 центов от цены за литр.
Цены для постоянных клиентов Terminal следующие: 95-й бензин стоит 1,589 евро, 98-й бензин - 1,629 евро за литр. Цена дизельного топлива составляет 1,479 евро за литр.
Акция действует на всех автоматических и сервисных станциях Terminal Oil по всей стране. Для получения скидки перед оплатой клиент должен предъявить ID-карту, на которую оформлена скидочная карта.
«Мы рады, что можем поощрять поездки и предлагать такую возможность в течение этой короткой рабочей недели, - прокомментировал генеральный директор Terminal Йорген Ыйгус. - Вам, конечно, не нужно бояться очередей, потому что вы также можете получить скидку, оплатив покупку в приложении Cloudics».