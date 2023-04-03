Истребители НАТО трижды за неделю сопровождали самолеты РФ над Балтикой

Во вторник истребители, выполнявшие миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, опознали и сопроводили штурмовик «Ил-20», летевший из Калининграда в основную часть России.

В субботу был обнаружен заправщик «Ил-78», летевший в том же направлении. В воскресенье был сопровожден транспортный самолет «Ил-76», следовавший из основной части России в Калининград.

Все самолеты летели без заранее предоставленного летного плана, два из них - с выключенным транспондером, поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.