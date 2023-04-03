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Истребители НАТО трижды за неделю сопровождали самолеты РФ над Балтикой

rus.postimees.ee
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Грузовой самолет ВВС России Илюшин Ил-76МД в полете. Снимок иллюстративный.
Грузовой самолет ВВС России Илюшин Ил-76МД в полете. Снимок иллюстративный. Фото: JetKat/Shutterstock

На минувшей неделе истребители НАТО трижды поднимались в воздух для сопровождения и опознания российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Во вторник истребители, выполнявшие миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, опознали и сопроводили штурмовик «Ил-20», летевший из Калининграда в основную часть России.

В субботу был обнаружен заправщик «Ил-78», летевший в том же направлении. В воскресенье был сопровожден транспортный самолет «Ил-76», следовавший из основной части России в Калининград.

Все самолеты летели без заранее предоставленного летного плана, два из них - с выключенным транспондером, поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии проводится с баз ВВС Литвы и Эстонии.

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