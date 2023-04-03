Лучники сборной Эстонии выступают на крупном международном турнире

Гран При в Лиллесхолле – первое соревнование 2023 года на открытом воздухе. Это важное состязание для всех болельщиков, поскольку тут станет ясно, в какой форме находится недавно поднявшаяся на четвертое место мирового рейтинга эстонская лучница Лизелль Яэтма.