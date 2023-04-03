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Лучники сборной Эстонии выступают на крупном международном турнире

rus.postimees.ee
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Лизелль Яэтма.
Лизелль Яэтма. Фото: vibuliit.ee

С третьего по восьмое апреля в Великобритании в Лиллесхолле проходит первый этап соревнований Euroopa Grand Prix по стрельбе из лука.

Эстонию представляют шесть спортсменов: Яанус Гроссь, Хендрик Ыун, Карл Кивило, Трийну Лилиенталь, Лизелль Яэтма, Меэри-Марита Паас. Тренер Марика Яэтма.

Гран При в Лиллесхолле – первое соревнование 2023 года на открытом воздухе. Это важное состязание для всех болельщиков, поскольку тут станет ясно, в какой форме находится недавно поднявшаяся на четвертое место мирового рейтинга эстонская лучница Лизелль Яэтма.

Программа соревнований находится ЗДЕСЬ.

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