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МНЕНИЕ ⟩ Мы проиграем инфовойну России, если не откажемся от этой глупости

Тийт Кярнер
, физик
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КОМУ КАКИЕ? Тийт Кярнер считает, что Запад предлагает совершенно неподходящие сапоги для россиян. Снимок иллюстративный.
КОМУ КАКИЕ? Тийт Кярнер считает, что Запад предлагает совершенно неподходящие сапоги для россиян. Снимок иллюстративный. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl
  • Запад искушает Россию ценностями, которые ее пугают
  • Стоит отказаться от распространения западных ценностей и, наоборот, предложить русским независимость

Запад поступает неправильно, когда искушает Россию грядущим процветанием и такими европейскими свободами и ценностями, которые имеют обратный эффект, пишет Тийт Кярнер.

«В недавнем интервью один из самых опытных деятелей украинских стратегических коммуникаций признал успех России в тылу информационной войны. Русским людям внушают, что мир против них, и поощряют презрение к врагу. Презрение – это объединяющее чувство, и оно же сохранило поддержку Путина в народе», – писал Меэлис Ойдсалу в Postimees 27 ноября 2022 года.

«Войны непредсказуемы, в том числе и потому, что их ход в значительной степени зависит от психологии, воли и настроения солдат и поддерживающих их народов, которые могут измениться в короткие сроки», – добавил Ааре Тарк (10 февраля 2023 года). Пора бы подумать и понять, почему Запад уступает России в информационной войне.

Западная информационная война напоминает нам историю о господине, который поселился в маленькой стране и решил основать там обувную фабрику. Когда стали считать доходы, оказалось, что не продано ни одной пары сапог – жители страны из-за климата ходили босиком. Та же история и с информационной войной между Россией и Западом.

Так чем же Запад искушает Россию? Именно грядущим процветанием и европейскими свободами и ценностями. Процветание придет, но если придет, то постепенно, когда свободы и ценности возникнут прямо на глазах. Кто-нибудь исследовал, сколько восточных славян с энтузиазмом приветствовали бы национальное признание гомосексуальных отношений, которые в последние годы стали доминирующим товаром среди европейских ценностей?

Опыт советских военных позволяет сказать, что и у русских, и у украинцев называть человека гомосексуалистом («пидарасом») является одним из самых жестких оскорблений. Пропагандист гомосексуальных отношений не имеет надежды найти широкое понимание ни в России, ни в Украине, его пропаганда в обоих случаях имеет обратный эффект: в Украине подавляет волю к сопротивлению, в России укрепляет поддержку Путина – таких легко презирать. Этим и объясняется успех России в информационной войне: Запад участвует в этой войне на стороне Путина. Только украинский национализм, выдержанный веками несправедливости и унижений, стоит за украинской решимостью. Но это не обязательно будет безгранично, как видно из статьи Аймара Венцеля о частично оккупированной Россией Грузии (Postimees, 21 марта 2023года).

Нам сложно понять, что покупателю не важно, насколько продавцу нравится предлагаемый товар, у него своя индивидуальность и свои критерии. Хоть мы и говорим, что Украина воюет за нас, мы действуем так, как будто мы являемся клиентом, капризы которого должны удовлетворять украинцы. Нет, мы сами - в роли нуждающихся в помощи, потому что 40 миллионов украинцев могут ждать своей свободы еще несколько столетий в случае поражения, а миллион эстонцев может не получить другого шанса. Погибший несколько недель назад в Украине эстонский солдат, уверявший украинцев, что воюет там за Эстонию, прекрасно это понимал. Так что давайте не будем усложнять украинцам борьбу за наше общее дело, эта война еще не выиграна.

Результат этой войны также имеет гораздо более глубокое значение. Он определит внешность будущего мира: будет ли это борьба за господство или сотрудничество между суверенными государствами.

Первое – это то, что мы видим сейчас в Украине, второе – пока мечта. Победы Украины для этого недостаточно. Попытки доминировать – это не только прерогатива России и Китая. Синергия свободного развития и сотрудничества всех – вот, что движет человечество вперед. Никто не должен никому навязывать свои предпочтения, свои правила, свою идентичность, свою культуру, это неизбежно ведет к конфликту. Это показывает собственный опыт Эстонии последнего десятилетия.

Навязывание своих ценностей, европейских или нет, не в том, чтобы предлагать одеяла жителям Карибских островов – если не захотят, то не купят. Нет, придется купить. Как и коммунизм - он не предлагался добровольно: кто хочет, тот берет. Нет, это было обязательным, потому что, как нам говорили, так лучше для всех. И именно это было тем, что лучше всего показывало, насколько мы заботимся о вас. Как и сейчас: освобождение украинцев от их языка и традиций и от Украины – лучший способ показать русским их горячую любовь к братскому народу там.

Мы были поражены таким поведением русских. Стоит подумать, насколько мы, жители Запада, отличаемся от них. Не сильно отличаемся. Безграничная вера в правильность своей точки зрения и безграничное желание сделать счастливыми других людей/народы/страны. Не сомневаясь, не споря, не думая.

Запад испытал на себе тяжелые последствия непонимания России, а также признал свои ошибки. Это должно облегчить шаг в западной информационной войне, которая обесценивает главный козырь России. Кае Каллас в лице премьер-министра Эстонии нужно убедить западных лидеров отказаться от лозунга распространения всех западных ценностей и сосредоточиться на защите национальной независимости. «Как это сделала Россия в Отечественной войне 1812 и 1941 годов», – можно сказать русским.

Для многих западных лидеров это может быть нелегко, но и они не должны отказываться от своих ценностей. Запад сможет вести свои сепаратистские войны и играть в песочницы позже. Давайте сосредоточимся на том, что важно сейчас – на российско-украинской войне. Там умирают люди, и от этого зависит будущее мира. Решим, действительно ли мы хотим окончания войны и победы Украины или нет, и действуем соответственно.

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