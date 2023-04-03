МНЕНИЕ ⟩ Мы проиграем инфовойну России, если не откажемся от этой глупости

«В недавнем интервью один из самых опытных деятелей украинских стратегических коммуникаций признал успех России в тылу информационной войны. Русским людям внушают, что мир против них, и поощряют презрение к врагу. Презрение – это объединяющее чувство, и оно же сохранило поддержку Путина в народе», – писал Меэлис Ойдсалу в Postimees 27 ноября 2022 года.
«Войны непредсказуемы, в том числе и потому, что их ход в значительной степени зависит от психологии, воли и настроения солдат и поддерживающих их народов, которые могут измениться в короткие сроки», – добавил Ааре Тарк (10 февраля 2023 года). Пора бы подумать и понять, почему Запад уступает России в информационной войне.
Западная информационная война напоминает нам историю о господине, который поселился в маленькой стране и решил основать там обувную фабрику. Когда стали считать доходы, оказалось, что не продано ни одной пары сапог – жители страны из-за климата ходили босиком. Та же история и с информационной войной между Россией и Западом.
Так чем же Запад искушает Россию? Именно грядущим процветанием и европейскими свободами и ценностями. Процветание придет, но если придет, то постепенно, когда свободы и ценности возникнут прямо на глазах. Кто-нибудь исследовал, сколько восточных славян с энтузиазмом приветствовали бы национальное признание гомосексуальных отношений, которые в последние годы стали доминирующим товаром среди европейских ценностей?
Опыт советских военных позволяет сказать, что и у русских, и у украинцев называть человека гомосексуалистом («пидарасом») является одним из самых жестких оскорблений. Пропагандист гомосексуальных отношений не имеет надежды найти широкое понимание ни в России, ни в Украине, его пропаганда в обоих случаях имеет обратный эффект: в Украине подавляет волю к сопротивлению, в России укрепляет поддержку Путина – таких легко презирать. Этим и объясняется успех России в информационной войне: Запад участвует в этой войне на стороне Путина. Только украинский национализм, выдержанный веками несправедливости и унижений, стоит за украинской решимостью. Но это не обязательно будет безгранично, как видно из статьи Аймара Венцеля о частично оккупированной Россией Грузии (Postimees, 21 марта 2023года).