МНЕНИЕ ⟩ Запад искушает Россию ценностями, которые ее пугают – пора это прекратить

Нам сложно понять, что покупателю не важно, насколько продавцу нравится предлагаемый товар, у него своя индивидуальность и свои критерии. Хоть мы и говорим, что Украина воюет за нас, мы действуем так, как будто мы являемся клиентом, капризы которого должны удовлетворять украинцы. Нет, мы сами - в роли нуждающихся в помощи, потому что 40 миллионов украинцев могут ждать своей свободы еще несколько столетий в случае поражения, а миллион эстонцев может не получить другого шанса. Погибший несколько недель назад в Украине эстонский солдат, уверявший украинцев, что воюет там за Эстонию, прекрасно это понимал. Так что давайте не будем усложнять украинцам борьбу за наше общее дело, эта война еще не выиграна.

Результат этой войны также имеет гораздо более глубокое значение. Он определит внешность будущего мира: будет ли это борьба за господство или сотрудничество между суверенными государствами.

Первое – это то, что мы видим сейчас в Украине, второе – пока мечта. Победы Украины для этого недостаточно. Попытки доминировать – это не только прерогатива России и Китая. Синергия свободного развития и сотрудничества всех – вот, что движет человечество вперед. Никто не должен никому навязывать свои предпочтения, свои правила, свою идентичность, свою культуру, это неизбежно ведет к конфликту. Это показывает собственный опыт Эстонии последнего десятилетия.