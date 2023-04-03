Жуткое видео ⟩ Лыжник раскопал сугроб и спас сноубордиста от неминуемой смерти

Сноубордист, спускаясь со склона вулкана Бейкер (США), не справился с бордом и угодил в сугроб. Его завалило снегом и самостоятельно он откопаться из сугроба не смог.
Лыжник Фрэнсис Цубер во время спуска с горы заметил сноуборд, торчащий из-под завалов снега. Он прервал спуск, освободился от лыж, а затем начал пробираться к сугробу.
С огромным трудом он откопал пострадавшего. Все происходящее фиксировала камера go pro. Позже Цуберг опубликовал этот ролик в своем Instagram.
К счастью, сноубордист был жив, сумел заговорить и пошевелиться после высвобождения.