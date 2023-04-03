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Жуткое видео ⟩ Лыжник раскопал сугроб и спас сноубордиста от неминуемой смерти

rus.postimees.ee
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Фрэнсис Цубер откопал попввшего в снежную ловушку сноубордиста.
Фрэнсис Цубер откопал попввшего в снежную ловушку сноубордиста. Фото: Скриншот с Instagram

Сноубордист, спускаясь со склона вулкана Бейкер (США), не справился с бордом и угодил в сугроб. Его завалило снегом и самостоятельно он откопаться из сугроба не смог.

Лыжник Фрэнсис Цубер во время спуска с горы заметил сноуборд, торчащий из-под завалов снега. Он прервал спуск, освободился от лыж, а затем начал пробираться к сугробу.

С огромным трудом он откопал пострадавшего. Все происходящее фиксировала камера go pro. Позже Цуберг опубликовал этот ролик в своем Instagram.

К счастью, сноубордист был жив, сумел заговорить и пошевелиться после высвобождения.

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