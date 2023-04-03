Пн, 3.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Завтра Финляндия станет полноправным членом НАТО

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото: FANNI UUSITALO/FINNISH GOVERNMENT

Во вторник, четвертого апреля, Финляндия станет полноправным членом НАТО, пишет Yle.

Президент республики Саули Ниинистё завтра отправится в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто («Зеленые») перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе депонирует документы о вступлении Финляндии в альянс в правительстве США. Помимо Ниинистё и Хаависто, министр обороны Антти Кайкконен («Центр») примет участие в церемонии поднятия флага в штаб-квартире НАТО в честь вступления Финляндии в НАТО.

Факт планов по вступлению подтвердил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Он приветствовал Финляндию как 31-ю страну альянса и подчеркнул, что это самый быстрый процесс вступления в НАТО за всю историю военного союза.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх