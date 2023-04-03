Завтра Финляндия станет полноправным членом НАТО

Президент республики Саули Ниинистё завтра отправится в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто («Зеленые») перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе депонирует документы о вступлении Финляндии в альянс в правительстве США. Помимо Ниинистё и Хаависто, министр обороны Антти Кайкконен («Центр») примет участие в церемонии поднятия флага в штаб-квартире НАТО в честь вступления Финляндии в НАТО.

Suomesta tulee puolustusliitto Naton jäsen tiistaina 4. huhtikuuta 2023.



Presidentti @Niinisto matkustaa Brysseliin ja osallistuu Naton päämajassa järjestettävään viralliseen liittymisseremoniaan. https://t.co/OKwG0pMQhU — TPKanslia (@TPKanslia) April 3, 2023