Полиция нашла 60-летнего Райво, который покинул дом престарелых в Валга

Вечером второго апреля сотрудники дома престарелых сообщили, что их клиент Райво, который ушел из дома в неизвестном направлении, пропал днем. Из-за состояния здоровья мужчина, возможно, не осознавал окружающую обстановку и не мог вернуться в дом престарелых.

Полиция и сотрудники дома престарелых проверили территорию вокруг дома престарелых и ведущие от него тропинки. Кроме того, были проверены заброшенные здания поблизости и опрошены местные жители, но безрезультатно.