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Полиция нашла 60-летнего Райво, который покинул дом престарелых в Валга

rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Mati Määrits

Полиция просила помощи в поисках 60-летнего Райво, который вчера ушел из дома престарелых в Валга. Сегодня он нашелся.

Вечером второго апреля сотрудники дома престарелых сообщили, что их клиент Райво, который ушел из дома в неизвестном направлении, пропал днем. Из-за состояния здоровья мужчина, возможно, не осознавал окружающую обстановку и не мог вернуться в дом престарелых.

Полиция и сотрудники дома престарелых проверили территорию вокруг дома престарелых и ведущие от него тропинки. Кроме того, были проверены заброшенные здания поблизости и опрошены местные жители, но безрезультатно.

Однако позже полиция сообщила, что Райво сам нашел дорогу обратно в дом престарелых. С ним все в порядке.

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