Экономист: уходящим руководителям Eesti Energia платят за отказ от работы на конкурентов, но таких у компании нет

Мне кажется, что самое большее негодование вызвала выплата компенсации за отказ от работы в конкурирующих структурах. Эта часть составляет около двух третей от выплачиваемых компенсаций. И тут прямо-таки напрашивается вопрос: а кто у нас конкурент Eesti Energia?

- Получается, логика ваших слов такова, что эта часть выплат - плата ни за что, потому что лядям платят за отказ от возможностей, которых у них так и так не появится?

- Да, это мое мнение. Я бы сказал так, что с учетом размеров Эстонии и масштабов Eesti Energia, этим людям в течение полугода можно было платить такую компенсацию. В размере, допустим, не ста, а пятидесяти процентов от зарплаты. Это могло бы стать предметом дискуссии. Мировая практика показывает, что руководителям высокого уровня, владеющим конфиденциальной информацией, делают такие выплаты.

От них просят не работать какое-то время на конкурентов и платят за согласие. А у нас получается так, что эти деньги выплачивают фактически просто так, не спрашивая, собирается ли этот человек отдыхать или, может, преподавать в школе. Налицо нечто вроде логической ошибки.

Мы должны задуматься, платим ли мы человеку целый год зарплату за то, чтобы он отдохнул, или чтобы он действительно не шел к конкурентам. Мне кажется, что второй вариант по-настощему заработал бы только в том случае, если бы человек приходил и конкретно называл конкурента, который его зовет на работу, и тогда принималось бы решение, выплатить ему компенсацию или нет. Но у нас платят ее и тем людям, которые, быть может, собираются работать совсем в других сферах.