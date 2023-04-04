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Экономист: уходящим руководителям Eesti Energia платят за отказ от работы на конкурентов, но таких у компании нет

Павел Соболев
, журналист
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  • На Сааремаа после шторма люди десять дней сидели без света, поэтому суперпремии многих взбесили
  • Критерии выплаты премий руководителям в Эстонии формальны, премируют просто за «хорошую работу»
  • К выплате компенсаций за отказ от работы на конкурентов нужно подходить в индивидуальном порядке

На прошлой неделе стало известно, что совет Eesti Energia выплатит покидающим свои посты руководителям госкомпании огромные премии и компенсации. О том, нет ли моральных противопоказаний для таких крупных выплат, или, возможно, профессионализм этих работников вполне соотвествует такой оценке их труда, в студии Postimees порассуждал финансовый эксперт Рон Лувищук.

- На прошлой неделе стало известно, что совет госкомпании Eesti Energia принял решение о том, что уходящие руководители получат премии и конкурентоспособную компенсацию в размере сотен тысяч евро. Прежде, чем мы немного углубимся в причины того, почему выплаты так велики, хочу задать вопрос немного общего характера: можно ли назвать этот случай выплаты огромных компенсаций топ-менеджерам госфирмы примером ситуации, когда у общества задето чувство справедливости?

- На мой взгляд, в данном конкретном случае оно действительно было задето. Если мы отставим в сторону суммы и принципы, по которым эти выплаты осуществлялись, то сильнее всего чувство справедливости было задето вот по какой причине: все же мы читали новости о том, что на Сааремаа после зимнего шторма люди по десять дней сидели без света, и вот теперь, оказывается, руководителей Eesti Energia стоит наградить огромными премиями. По крайней мере, меня, когда я узнал об этих премиях, сильнее всего задел этот момент.

Естественно, что возник эффект очень сильного дисбаланса. Возникает вопрос: почему этим людям положены такие выплаты? Так что чувство справедливости действительно задели. И остается, конечно, вопрос, какие суммы действительно стоило выплатить этим людям.

- Министр финансов Аннели Аккерманн направила совету Eesti Energia письмо, в котором дала указание критическим взглядом пересмотреть надбавки по результатам труда к зарплате руководителей Eesti Energia, премьер Кая Каллас чуть позднее решительно поддержала решение Аккерманн. У правительства есть свои представители в совете госфирм, наверняка они знали о содержании трудовых договоров с топ-чиновниками. Правительство сейчас немного лукавит, когда деланно изумляется этим премиям?

- Скорее всего, ситуация выглядит так, что когда восемь лет заключались трудовые договора с этими людьми, было одно правительство, один совет, сейчас пришло время не продлить эти договора, и это пришлось уже на время работы другого правительства и другого совета. Поэтому немного странно сейчас предъявлять претензии Кае Каллас за то, что сделал один из ее предшественников на премьерском посту.

В то же время возникает вопрос, почему информация об условиях этих договоров раньше не оказалась на столе у нынешнего правительства. Однако куда больше меня занимает тот момент в письме Аннели Аккерман, где она говорит, что сотрудничество правления компании и собственника не всегда было удачным, и этим мотивирует неуместность выплаты таких крупных премий.

В трудовых договорах часто бывает написано, что человеку в день его ухода с работы будет положено выходное пособие в размере трех или четырех зарплат. Для члена правления, наверное, можно зафиксировать, что он не получит выходного пособия, или получит его в размере одной зарплаты. Однако очень важно, как в договоре сформулированы критерии выплаты премии за хорошую работу, насколько четко сказано, что понимается под такой работой.

В Эстонии это часто принято формулировать общими словами. В случае Eesti Energia это может быть, наверное, что-то вроде «за успешную подачу жителям Эстонии электроэнергии». Если в договоре зафиксированы только такие общие слова, то придраться тут не к чему.

Совсем другая ситуация была бы, если у государства были бы четкие ожидания от работы руководителей концерна, скажем, если бы каждый год им сообщалось, выплаты скольких миллионов евро в качестве дивидентов в бюджет государства ждут от концерна. Тут критерий очень ясен: либо руководитель выполнил задачу, либо нет.

Если бы договоры включали в себя четкие пункты, понять логику при назначении премий было бы куда проще. Человек решил одну задачу, получил за это премию, не справился с другой и за это премии не получил. Но похоже на то, что в договоры были вписаны как раз общие фразы. Получается, что нужно было, по сути, «хорошо руководить», быть хорошим человеком.

Вполне можно рассудить, что все так и было: руководитель был хорошим человеком, успешно руководил, у жителей Эстонии было электричество. Формальных оснований не выплатить ему премий нет.

- На прошлой неделе стало известно, что министр финансов Аннели Аккерманн отозвала из совета Eesti Energia представителя Минфина Тармо Порганда, поскольку, по словам министра, Порганд заблаговременно не проинформировал ее о плане совета щедро вознаградить руководство Eesti Energia. Не выглядит ли эта ситуация так, что Аккерманн отчасти критикует и саму себя, если ее подчиненный, получается, не защитил госказну от необоснованно щедрых, с точки зрения правительства, выплат?

- Я вернусь к своей мысли, что правительства у нас меняются довольно часто. Чаще, чем правления Eesti Energia. Аннели Аккерман работает на посту министра меньше года. Она могла действительно быть не в курсе условий этих договоров. Должен ли был ее проинформировать об этих условиях ее подчиненный и член совета концерна, когда он это сделал?

Можно ведь представить, что вопрос об этих компенсациях в совете обсуждался, к примеру, с полгода назад. Если после этого обсуждения этот чиновник не рассказал министру о принятых решениях и тем самым поставил министра, а также все правительство в неудобную ситуацию, то отзыв его из состава совета мне кажется вполне уместной мерой. Можно сказать, что его отзывают за несделанную работу.

- Глава совета концерна Анне Мере, объясняя, почему труд руководителей Eesti Energia оплачивается так щедро, сказала, что крупной госфирмой должны управлять руководители, способные претворять в жизнь большие планы, развивать предприятие и вносить вклад в экономику. Впрямь ли в лице руководителей Eesti Energia и других госкомпаний речь идет о топ-профессионалах, которые легко найдут себе столь же высокооплачиваемую работу в частном секторе, и поэтому государство должно тратиться, чтобы привлечь их к госслужбе?

- Это очень интересный вопрос, на который, увы, я не знаю ответа. Я никогда не работал ни с кем из уходящих со своих постов руководителей Eesti Energia, так что я не могу определенно сказать, насколько сильные они профессионалы. Правда, у меня есть знакомые, которые работают в Eesti Energia, и они оценивают профессионализм уходящих в отставку членов правления достаточно высоко.

Положа руку на сердце, можно признать, что за последние восемь лет никаких коллапсов в энергетике Эстонии не случалось. Да, был рост цен, но нельзя же целиком увязывать его с работой членов правления Eesti Energia. Это был рост цен на мировом уровне, который никак не зависел от их действий. В целом же свою работу они делали, на мой взгляд, более или менее хорошо.

Теперь вспомним, что в подчинении у правления Eesti Energia находится 4500 человек. Это стратегически важная для Эстонии отрасль. Связанная с безопасностью страны. Наверное, если задать себе вопрос, нужен ли на этой должности профессионал высокого уровня, или можно посадить туда чьего-то племянника, чтобы кого-то отблагодарить, то большинство людей выскажется в пользу профессионала.

Профессионал же стоит денег. Да, 20 000 евро в месяц, которые зарабатывал уходящий в отставку глава правления, смотрятся огромным доходом в сравнении с заработками среднестатистического жителя Эстонии. Но ведь и ответственность таких руководителей в разы больше среднестатистической.

Если большинство людей в Эстонии что-то напортачат на рабочем месте, это привдет к ущербу в сотни или тысячи, в особых случаях - в десятки тысяч евро. Если же возглавлять Eesti Energia будет недостаточно компетентный человек, стране может быть нанесен ущерб в сотни миллионов евро.

Поэтому, наверное, нам все-таки важнее, чтобы эта система работала. А это сложная система, это энергетика. В ней заняты 4500 работников. Это огромное количество заводов, станций и прочих объектов.

Человеку на таком посту надо платить правильные деньги. Но какая сумма будет правильной? Это явно не 2500 евро, это явно даже не четыре средние зарплаты по Эстонии. Уходящий руководитель сторговался на 20 000 евро. Его преемник - на 17 000 евро, значит, он торговался чуть похуже. Но это бизнес, это реальная жизнь.

И выплата премий этим людям - тоже нормальная вещь. Но хотелось бы лучше понимать условия выплаты этих премий. Чтобы их выплачивали за совершенно конкретные, а не за абстрактные достижения.

Мне кажется, что самое большее негодование вызвала выплата компенсации за отказ от работы в конкурирующих структурах. Эта часть составляет около двух третей от выплачиваемых компенсаций. И тут прямо-таки напрашивается вопрос: а кто у нас конкурент Eesti Energia?

Если смотреть только на Эстонию, то не приходит в голову ни одной структуры, которая могла бы считаться конкурентом Eesti Energia. Какой конкурирующей фирмой эти люди могли бы начать руководить?

- Получается, логика ваших слов такова, что эта часть выплат - плата ни за что, потому что лядям платят за отказ от возможностей, которых у них так и так не появится?

- Да, это мое мнение. Я бы сказал так, что с учетом размеров Эстонии и масштабов Eesti Energia, этим людям в течение полугода можно было платить такую компенсацию. В размере, допустим, не ста, а пятидесяти процентов от зарплаты. Это могло бы стать предметом дискуссии. Мировая практика показывает, что руководителям высокого уровня, владеющим конфиденциальной информацией, делают такие выплаты.

От них просят не работать какое-то время на конкурентов и платят за согласие. А у нас получается так, что эти деньги выплачивают фактически просто так, не спрашивая, собирается ли этот человек отдыхать или, может, преподавать в школе. Налицо нечто вроде логической ошибки.

Мы должны задуматься, платим ли мы человеку целый год зарплату за то, чтобы он отдохнул, или чтобы он действительно не шел к конкурентам. Мне кажется, что второй вариант по-настощему заработал бы только в том случае, если бы человек приходил и конкретно называл конкурента, который его зовет на работу, и тогда принималось бы решение, выплатить ему компенсацию или нет. Но у нас платят ее и тем людям, которые, быть может, собираются работать совсем в других сферах.

Смотрите запись полной версии беседы!

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