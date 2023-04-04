В студии экономист Лувищук: почему руководители проблемных госкомпаний получают гигантские компенсации?

- Министр финансов Аннели Аккерманн отозвала из совета Eesti Energia представителя Минфина Тармо Порганда, поскольку, по словам министра, Порганд заблаговременно не проинформировал ее о плане совета щедро вознаградить руководство Eesti Energia. Не выглядит ли эта ситуация так, что Аннели Аккерманн отчасти критикует и саму себя, если именно ее подчиненный, получается, не защитил госказну от необоснованно щедрых, с точки зрения правительства, выплат?

- Председатель совета Eesti Energia Анне Мере сказала на прошлой неделе, что критика из уст премьера решения по выплатам объясняется, вероятно, тем, что правительство не знает содержания трудовых договоров руководителей госпредприятия. Мере напомнила, что договоры с ними были заключены восемь лет назад. Тогда у власти тоже была Партия реформ, но тогда ее лидером и премьером был Таави Рыйвас. Получается, что сейчас Кая Каллас критикует не только совет Eesti Energia, но и своих предшественников в руководстве Партии реформ?

- Анне Мере, объясняя, почему труд руководителей Eesti Energia оплачивается так щедро, среди прочего сказала, что крупной госфирмой должны управлять руководители, способные претворять в жизнь большие планы, развивать предприятие и вносить вклад в экономику. Впрямь ли в лице руководителей Eesti Energia и других крупных госкомпаний речь идет о топ-профессионалах, которые легко найдут себе столь же высокооплачиваемую работу в частном секторе, и поэтому государство должно тратиться, чтобы привлечь их к госслужбе?