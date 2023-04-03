Костомаров просится домой. Состояние фигуриста стабильное

«Состояние Романа Костомарова остается стабильным, в трахеостоме он больше не нуждается, но все еще остается в отделении реанимации. Он еще будет долго находиться в реанимации, так как идет планомерная подготовка к протезированию», — сказал собеседник «РБК Спорт».

Костомаров с 10 января находится в «Коммунарке», куда был госпитализирован из-за тотальной вирусно-бактериальной пневмонии.