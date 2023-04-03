Костомаров просится домой. Состояние фигуриста стабильное

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров находится в стабильном состоянии, но ему еще долго придется оставаться в отделении реанимации, сообщил «РБК Спорт» источник в окружении спортсмена.
«Состояние Романа Костомарова остается стабильным, в трахеостоме он больше не нуждается, но все еще остается в отделении реанимации. Он еще будет долго находиться в реанимации, так как идет планомерная подготовка к протезированию», — сказал собеседник «РБК Спорт».
Костомаров с 10 января находится в «Коммунарке», куда был госпитализирован из-за тотальной вирусно-бактериальной пневмонии.
По данным СМИ, фигурист перенес операции по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта. Семья и врачи официально не подтверждали эту информацию, но директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава Сергей Царенко, занимавшийся лечением Костомарова, в феврале сообщил, что лечение фигуриста привело к вынужденным хирургическим вмешательствам.
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