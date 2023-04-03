ФОТО ⟩ В Риге совершено нападение на здание Музея оккупации

В январе руководство Музея оккупации отмечало в программе LTV Panorāma, что в последнее время все чаще происходят физические нападения на здания и экспозиции. Несмотря на то, что в течение 30 лет существования музея поступали угрозы, в настоящее время атаки, в том числе комментарии о деятельности музея, стали интенсивнее – говорят в музее.