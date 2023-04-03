ФОТО ⟩ В Риге совершено нападение на здание Музея оккупации

В ночь на понедельник здание Музея оккупации в Старой Риге, по адресу площадь Латышских Стрелков, 1, атаковали вандалы –пострадали стеклянные части на фасаде музея. Площадь повреждения составила около 17 квадратных метров, пишет RUS TVNET.
Ночью фасад музея был поврежден. Сообщается, что о случившемся проинформирована Государственная полиция, которая начала выяснение обстоятельств.
В январе руководство Музея оккупации отмечало в программе LTV Panorāma, что в последнее время все чаще происходят физические нападения на здания и экспозиции. Несмотря на то, что в течение 30 лет существования музея поступали угрозы, в настоящее время атаки, в том числе комментарии о деятельности музея, стали интенсивнее – говорят в музее.
Здание музея после нескольких лет реновации было передано в эксплуатацию в августе 2021 года. Автором проекта реновации является известный американский архитектор латвийского происхождения Гунарс Биркертс. Первого июня 2022 года в здании открылась новая экспозиция музея.
Музей оккупации является аккредитованным государством частным музеем, основанным в 1993 году. Управление музеем осуществляется общественной благотворительной организацией «Ассоциация Музея оккупации Латвии». Миссия музея – образовывать и напоминать об оккупациях Латвии в прошлом веке.