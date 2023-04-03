«На самом деле, я здесь не работаю». Зарплата в конвертах по-прежнему вызывает беспокойство

Налогово-таможенный департамент проверил деятельность компаний на строительных площадках и заподозрил, что 12 из 85 компаний могут выплачивать зарплату в конвертах.
По данным Налогово-таможенного департамента, в первом квартале этого года его сотрудники в Валга, Вильянди и Тарту выявили налоговые недочеты в 20 процентах проверенных строительных компаний. Было проверено 13 строительных объектов, включая как государственные, так и частные проекты.
По словам Элен Маймре, руководителя отдела налоговой проверки Налогово-таможенного департамента, особое внимание уделяется государственным закупкам в строительстве, поскольку важно, чтобы государственный сектор не пользовался услугами недобросовестных подрядчиков при заключении договоров на выполнение работ. «Однако благодаря хорошему сотрудничеству с полицией и Трудовой инспекцией мы получаем данные о незарегистрированных работниках и на других объектах», - добавила она.
По словам Маймре, на объектах было проверено 85 компаний. «В 12 из них были основания подозревать выплату заработной платы в конвертах, так как уровень зарплаты работников был значительно ниже, чем средний уровень зарплаты за аналогичную работу в Эстонии. Наша цель состоит в том, чтобы эти компании пересмотрели свои налоговые декларации и привели их в порядок. Точные обстоятельства и размер налогового обязательства мы выясним в ходе процедуры», - сказала она.
Шесть компаний вовремя не зарегистрировали свою работу, при этом некоторые из них утверждали, что они там не работают. «Несмотря на хитроумные оправдания, выдвигаемые работниками, налоговые и таможенные органы выяснят истинные факты в ходе процедуры», - добавила Маймре.
Налоговый убыток, связанный с зарплатой в конвертах, составляет около 99,8 млн евро, и большая его часть, 84 процента, приходится на частично выплаченную зарплату в конвертах. В большинстве случаев это означает, что работодатели занижают сумму выплат в своих налоговых декларациях. Это является одной из причин того, что зарплата работников предприятий ниже средней по Эстонии, и работники частично или полностью лишаются социальных гарантий.
«Также в период подачи декларации о подоходном налоге в этом году к нам обращались люди, которые обнаружили, что их работодатель не задекларировал выплаты в том же размере, который они получили на свой банковский счет. В результате необлагаемый налогом доход, который они получили, отличался от того, на что они рассчитывали», - сказал Маймре.
Со всеми этими компаниями налоговые и таможенные органы будут связываться в течение года. Работник сам может ознакомиться со всеми регистрационными записями и задекларированными данными, сделанными в течение года, в э-обслуживании Налогово-таможенного департамента и, при необходимости, обратить внимание работодателя на то, что заработная плата декларируется в меньшем количестве или не декларируется вовсе.