Еще одна федерация вернула россиян и белорусов в международные турниры

«Совет подтвердил свои призывы к миру и солидарности с олимпийским сообществом в Украине. Мы продолжим поддерживать украинских спортсменов, чтобы они могли участвовать в турнирах. После обсуждения Совет решил разрешить отдельным нейтральным спортсменам и персоналу с паспортами России и Беларуси выступать на чемпионатах мира по тхэквондо, начиная с ЧМ-2023 в Баку в конце мая», – сообщила пресс-служба организации.

Всемирная федерация тхэквондо также создала комитет для проверки и соблюдения строгой нейтральности представителей двух стран. Проверка будет состоять из нескольких этапов и соответствовать указаниям Международного олимпийского комитета (МОК).