Еще одна федерация вернула россиян и белорусов в международные турниры

Всемирная федерация тхэквондо на внеочередном заседании приняла решение вернуть спортсменов из России и Беларуси в международные турниры под нейтральным флагом, сообщает zn.ua.
«Совет подтвердил свои призывы к миру и солидарности с олимпийским сообществом в Украине. Мы продолжим поддерживать украинских спортсменов, чтобы они могли участвовать в турнирах. После обсуждения Совет решил разрешить отдельным нейтральным спортсменам и персоналу с паспортами России и Беларуси выступать на чемпионатах мира по тхэквондо, начиная с ЧМ-2023 в Баку в конце мая», – сообщила пресс-служба организации.
Всемирная федерация тхэквондо также создала комитет для проверки и соблюдения строгой нейтральности представителей двух стран. Проверка будет состоять из нескольких этапов и соответствовать указаниям Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, МОК разрешил возвращать в международный спорт атлетов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе и при условии, что они не являются военнослужащими и не были замечены в поддержке войны в Украине. При этом в командных видах спорта запрет остался в силе.