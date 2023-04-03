Украинский врач лечит раны души и тела: женщины ищут близости и поддержки, мужчины – подвига

«Так мы помогали жителям этого села на протяжении двух дней: в семь утра выезжали из Киева на двух-трех машинах и заканчивали к десяти часам вечера. Нам была предоставлена ​​полицейская патрульная машина в качестве сопровождения, потому что иначе мы не смогли бы свободно передвигаться [из-за комендантского часа]. После мы стали ездить в освобожденные села на границе Черниговской области, такие как Ягодное и другие места. Организовали прием в Ягодном со второго мая. Сначала мы объезжали частные дома, а потом, когда саперы разминировали окрестности, прием проходил в здании той самой школы, в подвале которой людей целый месяц продержали в плену. Мне так и не довелось увидеть этот погреб, для этого просто не было времени».

Медики спасли единственного «кормильца» села

Помимо своей работы медиком, Лелюх приходилось заниматься многими другими проблемами, с которыми сталкивались люди во время войны. Например, когда они приехали в деревню на границе Харьковской и Донецкой областей и выслушали рассказ о горестях местных жителей, она со своей бригадой врачей доставила новую шину для единственного в деревне трактора.

По словам Лелюх, она поняла, разговаривая с людьми, оставшимися, несмотря ни на что в по сути уничтоженной деревне, что это действительно нечто безотлагательно необходимое, помимо медицинской помощи и лекарств – трактор в буквальном смысле слова обеспечивал людям пропитание.

Единственный кормилец деревни, красный трактор, для которого медики-добровольцы помогли приобрести новое заднее колесо. Фото: Частное собрание

«Мы с нашей командой пообещали, что поможем. К счастью, с помощью жертвователей мы быстро нашли подходящую шину и доставили ее в течение недели. Трудно передать словами, что я почувствовала, когда увидела плачущего от счастья 50-летнего тракториста, обнимающего единственную в деревне машину, – вспоминает Лелюх. – Он подбежал к нам, когда мы впервые туда прибыли, и сказал, что их кормильца нужно спасать. Мы подумали, что где-то кому-то нужна срочная медицинская помощь, но потом оказалось, что на самом деле он говорил о тракторе».

Такой же трактор русские угнали до того, как украинцы выбили их из деревни. Однако тракторист не сдался, и после поисков ему все же удалось найти украденную, а затем брошенную машину. Правда, вместо четырех колес, у нее осталось всего три. «Он сказал, что скоро зима, но сразу за ней придет весна и тогда нужно будет как можно быстрее начинать обрабатывать землю, а у единственного кормильца в деревне не хватает одного колеса», – смеялась Лелюх.