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Чиновница, пойманная за рулем в стельку пьяной, осталась без работы

Александра Саарнийт
, журналист
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Здание волостной управы Кехтна.
Здание волостной управы Кехтна. Фото: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast

В начале марта теперь уже бывший заместитель волостного старейшины Кехтна Катрин Веллесте была поймана за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она пошла на соглашение с прокуратурой, а вернувшись из отпуска, подала заявление об уходе.

Старейшина Кехтна Танель Викс подтвердил, что трудовые отношения с Катрин Веллесте были прекращены. Он добавил, что как чиновник она была замечательным специалистом. 

Викс отметил, что у него нет права комментировать эту тему подробнее и он должен соблюдать закон. Но волостной старейшина привел пример, что если совершивший какое-нибудь преступление человек желает стать волостным чиновником и его дело, как в случае с Веллесте, было прекращено по принципу оппортунитета, информацию об этом Викс не сможет найти в регистре наказаний. Волостной старейшина сказал, что у него не было юридических оснований для отстранения Веллисте от работы.

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