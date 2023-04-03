Чиновница, пойманная за рулем в стельку пьяной, осталась без работы

Викс отметил, что у него нет права комментировать эту тему подробнее и он должен соблюдать закон. Но волостной старейшина привел пример, что если совершивший какое-нибудь преступление человек желает стать волостным чиновником и его дело, как в случае с Веллесте, было прекращено по принципу оппортунитета, информацию об этом Викс не сможет найти в регистре наказаний. Волостной старейшина сказал, что у него не было юридических оснований для отстранения Веллисте от работы.