Покупатели автомобилей стали более осторожными

«Показатели продаж за первый квартал в основном отражают заказы, размещенные в последние шесть месяцев прошлого года, которые были преобразованы в продажи в первые месяцы этого года. Реальные объемы заказов в первом квартале немного снизились, поскольку рост Euribor сделал потребителей более чувствительными к ценам, и они ищут способы сэкономить», - пояснил Лепик.

Рейн Карофельд, глава SEB Liising, согласен с тем, что поведение потребителей стало более осторожным.

«Хотя влияние Euribor на лизинговые платежи довольно скромное, это влияние происходит от общего роста цен и больше связано с ростом стоимости жилья», - пояснил Карофельд, добавив, что количество новых лизинговых договоров сократилось на десять процентов, что указывает на продолжение роста цен на легковые автомобили. Однако рост цен был не таким стремительным, как во второй половине прошлого года.

По словам главы SEB Liising, пропорция новых и подержанных автомобилей сместилась в сторону подержанных.

«Образно говоря, те, кто раньше рассматривал автомобили среднего класса, теперь готовы довольствоваться меньшим, а для некоторых людей покупка нового автомобиля стала недоступной. В результате заметно возрос интерес к подержанным автомобилям с дилерской гарантией», - согласился генеральный директор Elke Group.

«В настоящее время частный потребитель предпочитает автомобили стоимостью до 20 000 евро. Самые дорогие автомобили покупают клиенты среднего бизнеса. И они ездят на одном и том же автомобиле все дольше и дольше, то есть продлевают существующие лизинговые договоры», - сказал Карофельд, отметив, что потребители делают все более экологичный выбор и все больше подсчитывают общую стоимость владения автомобилем.