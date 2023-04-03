Маргус Линнамяэ приобрел дополнительно 15 процентов акций Confido

В сентябре прошлого года Линнамяэ купил 70 процентов Confido у KT Holding, а остальные 30 процентов принадлежали основателям компании Кади Ламбот и Тармо Лаанету. Теперь Ламбот полностью, а Лаанет частично прекращают деятельность.

Формируется совет предприятия, в состав которого помимо Линнамяэ войдут член правления MM Grupp Кристель Волвер и доктор Лаури Кыргвеэ. Исполнительным директором Confido Healthcare Group в понедельник стал общий хирург с большим стажем доктор Эдвард Гардер.

Маргус Линнамяэ. Фото: Konstantin Sednev

Медицинский центр Confido предлагает комплексные решения, включая профилактические медицинские услуги, первичную и специализированную помощь, а также хирургическую и реабилитационную помощь.