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Маргус Линнамяэ приобрел дополнительно 15 процентов акций Confido

BNS
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Фото: Shutterstock

В результате вступившей в силу в понедельник сделки предприниматель Маргус Линнамяэ приобрел дополнительные 15 процентов акций крупнейшего в Эстонии частного медицинского концерна Confido Healthcare Group.

В сентябре прошлого года Линнамяэ купил 70 процентов Confido у KT Holding, а остальные 30 процентов принадлежали основателям компании Кади Ламбот и Тармо Лаанету. Теперь Ламбот полностью, а Лаанет частично прекращают деятельность.

Формируется совет предприятия, в состав которого помимо Линнамяэ войдут член правления MM Grupp Кристель Волвер и доктор Лаури Кыргвеэ. Исполнительным директором Confido Healthcare Group в понедельник стал общий хирург с большим стажем доктор Эдвард Гардер.

Маргус Линнамяэ.
Маргус Линнамяэ. Фото: Konstantin Sednev

Медицинский центр Confido предлагает комплексные решения, включая профилактические медицинские услуги, первичную и специализированную помощь, а также хирургическую и реабилитационную помощь.

85 процентов Confido принадлежит Маргусу Линнамяэ, а 15 процентов – Тармо Лаанету.

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