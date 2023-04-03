КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Многие критики Запада хотели «финляндизации» Эстонии. А что они скажут теперь?

На протяжении последних десятилетий среди представителей весьма влиятельных полтитических сил в Эстонии было популярным исключительно комплиментарно высказываться о «российском сегменте» внешней политики Финляндии и призывать эстонские власти последовать соответствующему финскому примеру.

Наверное, чаще всего подобные речи можно было слышать из уст русскоязычных политиков Центристской партии, которая на уровне общего руководства всегда поддерживала членство Эстонии в НАТО, но при этом часто позволяла некоторым людям в своем «русском крыле» иметь, что называется, «особое мнение».

Финляндию нравилось хвалить тем, кто в Эстонии находил признаки «русофобии»

Многие русскоязычные политики в Эстонии чувствовали, что их избирателям придутся по вкусу рассуждения о том, что Эстония не должна провоцировать Россию критическими выпадами в ее адрес, чтобы тем самым не ставить под угрозу свою безопасность.

В качестве эталона «хорошего поведения» выставлялась как раз Финляндия, которая, дескать, тоже имеет в своей истории очень болезненную страницу, связанную с серединой прошлого века и с Россией, но при этом, в отличие от Балтийских стран, не зацикливается на мрачном прошлом, а прагматично строит свои отношения с Россией во имя светлого будущего.