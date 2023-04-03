КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Многие критики Запада хотели «финляндизации» Эстонии. А что они скажут теперь?

В Эстонии в последние годы не было дефицита в политиках, что нахваливали Финляндию за ее приверженность «добрососедству» в отношениях с РФ, и при этом укоряли свою страну за то, что она по отношению к РФ чуть ли не становится в позу лающей на слона Моськи. Война в Украине кардинально изменила «восточную политику» Хельсинки, но вступление Финляндии в НАТО подтверждает и то, что Эстония насчет истинного лица Москвы никогда не заблуждалась, пишет журналист Павел Соболев.
На протяжении последних десятилетий среди представителей весьма влиятельных полтитических сил в Эстонии было популярным исключительно комплиментарно высказываться о «российском сегменте» внешней политики Финляндии и призывать эстонские власти последовать соответствующему финскому примеру.
Наверное, чаще всего подобные речи можно было слышать из уст русскоязычных политиков Центристской партии, которая на уровне общего руководства всегда поддерживала членство Эстонии в НАТО, но при этом часто позволяла некоторым людям в своем «русском крыле» иметь, что называется, «особое мнение».
Финляндию нравилось хвалить тем, кто в Эстонии находил признаки «русофобии»
Многие русскоязычные политики в Эстонии чувствовали, что их избирателям придутся по вкусу рассуждения о том, что Эстония не должна провоцировать Россию критическими выпадами в ее адрес, чтобы тем самым не ставить под угрозу свою безопасность.
В качестве эталона «хорошего поведения» выставлялась как раз Финляндия, которая, дескать, тоже имеет в своей истории очень болезненную страницу, связанную с серединой прошлого века и с Россией, но при этом, в отличие от Балтийских стран, не зацикливается на мрачном прошлом, а прагматично строит свои отношения с Россией во имя светлого будущего.
С примерно такими же целями выгодно выделять Финляндию на фоне Эстонии было принято и с помощью указаний на расширение представленности русского языка в финском общественном пространстве. Действия финских властей в этом направлении, а также высокий уровень адаптации сферы общественных услуг в Финляндии под нужды российских туристов использовались некоторыми политиками в Эстонии как аргумент в поддержку их риторики, касающейся ущемления прав русскоязычных эстоноземельцев.
Однако самого большого одобрения Финляндия в русле этой логики заслуживала в связи со своим нейтральным статусом, проще говоря - в связи со своей не принадлежностью к НАТО. Такой статус Финляндии назывался признаком подлинного суверенитета, также говорилось, что Финляндия обеспечивает свою безопасность не военным путем, а искусной дипломатией, которой якобы пренебрегает Эстония, тратящая вместо этого огромную часть народных денег на оружие и на прочие военные нужды.
Финляндия исключительно решительно простилась со своим нейтралитетом
Нужно ли говорить, что весной 2023 года из-под ног адептов такой картины мира почва оказалась выбита. Это произошло в результате того, что российская военная агрессия против Украины кардинально изменила финское и шведское общественное мнение в вопросе о присоединении к НАТО, что уже через несколько недель повлекло за собой запуск госинститутами этих стран механизма процедур, необходимых для присоединения к Североатлантическому альянсу.
В случае Финляндии 4 апреля 2023 года работа этого механизма будет считаться исчерпанной. Президент страны Саули Ниинисте 4 апреля прибудет в Брюссель для участия в официальной церемонии вступления. Глава МИДа Пекка Хаависто перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе депонирует документы о вступлении Финляндии в альянс в правительстве США. Вместе с ними министр обороны Антти Кайкконен примет участие в церемонии поднятия финского флага в штаб-квартире НАТО в честь вступления Финляндии в альянс.
Иными словами, Финляндия, вопреки стереотипам, касающимся неторопливости народов Северной Европы, управилась со своей полноценной интеграцией в Североатлантический альянс за 13 месяцев. Коренным образом изменить свою оборонную политику Финляндию побудили стремительно изменившаяся ситуация с безопасностью в Европе и очевидное появление среди соседей Финляндии страны-агрессора.
При этом возведение российского государства в разряд угроз, которые нужно сдерживать и которым нужно противостоять, выразился у финских руководителей отнюдь не только на риторическом уровне. Финляндия стала вкладывать огромные средства в ускоренное укрепление своей восточной границы, стала покупать больше летального оружия, и, что самое главное, стала одним из заметнейших оружейных доноров Украины в Европе, а также важнейшим политическим союзником Киева именно в вопросе военных поставок. Все хорошо помнят, что, быть может, только польский голос звучал в Европе еще громче финского, когда стал решаться вопрос о поставке Украине западных танков.
В финской политике нет ни одной значимой силы, что не поддерживала бы Украину
Ко всему прочему, в финском обществе существует очень прочный консенсус в вопросе о необходимости помочь Украине одержать военную победу над Россией. Например, в Эстонии часто говорилось о том, что возможная победа на парламентских выборах партии EKRE могла бы существенно ослабить уровень эстонской поддержки Украины. Только что состоявшиеся в Финляндии выборы в парламент завершились победой находившейся в оппозиции партии консервативного толка, но никаких изменений в проукраинской позиции Хельсинки не ожидается.
Санна Марин, которой, вероятно, по итогам выборов придется покинуть пост премьера, во время своего недавнего визита в Киев сказала Владимиру Зеленскому, что при любом выборе народа Финляндии эта страна и дальше будет стоять плечом к плечу с Украиной, потому что это обещают делать все крупнейшие партии страны.
Финляндия преодолела многолетние заблуждения
В общем, Финляндия с такими ошеломляющими темпами и решимостью кардинально изменила свою «восточную политику», что служит теперь примером не гибкости в отношениях с Россией, а максимальной непримиримости по отношению к ней. Однако наряду с выражением восхищения по поводу внешнеполитических действий Финляндии в течение последнего года, уместно, наверное, не забывать и указывать на то, что недальновидность финской «восточной политики» предшествующих десятилетий стала теперь уж очень очевидной.
Иными словами, ту работу, что Финляндия провернула с такой ошеломляющей скоростью, можно назвать работой над ошибками, и при этом также признать, что Балтийские страны этих ошибок вообще не допустили. Правильному пониманию сути постсоветской России у Балтийских стран, наверное, помогали полвека, прожитые под советской оккупацией, которую правопреемница СССР так и не признала преступлением, предпочтя продолжать рассматривать свое «ближнее зарубежье» как зону своего имперского влияния.
Таким образом, поздравляя на первой неделе апреля 2023 года Финляндию с историческим событием, можно одновременно поздравить эту страну и с успешным преодолением имевшихся у нее - прямо-таки на уровне государственного мышления - досадных заблуждений. И это преодоление - не менее важный шаг в укрепление безопасности в регионе Северной Европы, чем полноценное встраивание финских Вооруженных сил в оборонную машину НАТО.