ФОТО ⟩ На крючок рыбака попался пришелец из Америки, который угрожает экосистеме Эстонии

Когда рыбак-любитель Сильвер Кивикас отправился на рыбалку в устье реки Рейу недалеко от Пярну, он не подозревал, что результат так взбудоражит его и товарищей.
Кивикас обычно ходит на рыбалку каждые выходные в сезон рыбца, судака или плотвы. Позавчера у него неплохо клевало: за два с половиной часа он поймал два рыбца и три плотвы. Уже вполне довольный результатом, Кивикас решил в последний раз закинуть удочку с опарышем в качестве приманки. Через мгновение, вытянув ее, он обнаружил на конце неожиданный предмет – рыбак-любитель выловил рака в устье реки Рейу. «Я никогда не ловил рака так, чтобы он попадался на крючок», – сказал Кивикас.
Подумав, что это обыкновенный речной рак, Кивикас выпустил его обратно в воду, так как ловить раков можно только в августе и по специальному разрешению.
Рыбак поделился фотографией интересного улова в соцсетях, и оказалось, что на удочку попался не обычный обитатель наших вод, а чужеродный вид – полосатый рак.
Ихтиолог Эстонского морского института Тартуского университета Хели Шпилев отметила, что в центре Пярну много полосатых раков, и немного удивилась, что они уже распространились в Рейу. «Это чужеродный вид, и вообще мы не хотим, чтобы он был в нашей природе», – сказала Шпилев.
По словам ихтиолога, неизвестно, влияют ли и в какой степени чужеродные виды на экосистему Эстонии, поэтому к ним нужно подходить с большой осторожностью. «Поскольку их влияние непредсказуемо, они представляют очень большую опасность», – сказала она.
По словам ихтиолога, трудно сказать, клюнул ли попавшийся рак на приманку или попал туда случайно.
Если рыбак уверен, что поймал какой-либо чужеродный вид раков, животное нельзя выпускать обратно в воду. О чужеродных видах следует сообщать по государственному информационному телефону 1247 или по электронной почте 1247@1247.ee.
К сожалению, не будучи экспертом, обычно трудно определить, какой это тип рака. Поэтому сообщений о чужеродных видах от простых граждан не так много.
Шпилев пояснила, что если человек не умеет определять вид раков и вылавливает их из реки, думая, что это чужеродный вид, его могут наказать. «Это не оправдание, если вы считаете, что это чужеродный вид», – подчеркнула она.
Полосатый рак родом из Северной Америки, в Европе распространен преимущественно в западной части континента.
На первый взгляд, полосатый рак может произвести впечатление относящегося к нашим местным видам, хотя взрослая особь по размеру меньше нашего рака – до десяти сантиметров в длину.
Полосатый рак – один из тех новопришельцев, который готов вытеснить местных раков из эстонской природы. По плодовитости этот заморский вид многократно превосходит наших раков. Это также хороший поселенец, он активен и подвижен, когда попадает в водоем, и способен все время заселять новые территории. Кроме того, полосатые раки невосприимчивы к местной раковой чуме, убивающей раков, и могут переносить ее возбудителей, не заболевая.