ФОТО ⟩ На крючок рыбака попался пришелец из Америки, который угрожает экосистеме Эстонии

Кивикас обычно ходит на рыбалку каждые выходные в сезон рыбца, судака или плотвы. Позавчера у него неплохо клевало: за два с половиной часа он поймал два рыбца и три плотвы. Уже вполне довольный результатом, Кивикас решил в последний раз закинуть удочку с опарышем в качестве приманки. Через мгновение, вытянув ее, он обнаружил на конце неожиданный предмет – рыбак-любитель выловил рака в устье реки Рейу. «Я никогда не ловил рака так, чтобы он попадался на крючок», – сказал Кивикас.

Подумав, что это обыкновенный речной рак, Кивикас выпустил его обратно в воду, так как ловить раков можно только в августе и по специальному разрешению.

Рыбак поделился фотографией интересного улова в соцсетях, и оказалось, что на удочку попался не обычный обитатель наших вод, а чужеродный вид – полосатый рак.

Полосатый рак, выловленный в устье реки Рейу. Фото: Silver Kivikas

Ихтиолог Эстонского морского института Тартуского университета Хели Шпилев отметила, что в центре Пярну много полосатых раков, и немного удивилась, что они уже распространились в Рейу. «Это чужеродный вид, и вообще мы не хотим, чтобы он был в нашей природе», – сказала Шпилев.

По словам ихтиолога, неизвестно, влияют ли и в какой степени чужеродные виды на экосистему Эстонии, поэтому к ним нужно подходить с большой осторожностью. «Поскольку их влияние непредсказуемо, они представляют очень большую опасность», – сказала она.