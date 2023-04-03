«Я просто хотел узнать мысли юной девушки на сексуальные темы»: ранее судимый педофил попался с поличным

На десятый день знакомства, пытаясь заманить девочку на встречу, Рогер ободряюще написал Сандре*: «И не подумай, что я какой-то педераст». Он осознавал, что разговаривает с 13-летним ребенком. Однако до встречи не дошло.
Впоследствии Рогер утверждал, что ничего подобного не планировал, но он рассказывал это уже следователю, который общался с ним под видом девочки Сандры.
Не прошло и года с момента предыдущей судимости Рогера за хранение детской порнографии, как он нашел в Facebook аккаунт пользователя по имени Сандра с фотографией юной девочки и написал ей: «Давай познакомимся!» Начался, казалось бы, невинный обмен сообщениями: Рогер спросил Сандру, чем она занимается, а Сандра, в свою очередь, спросила Рогера о его возрасте. Рогера, который солгал о своем возрасте и назвал цифру, которая на десять меньше реальной, не интересовал возраст девочки, а когда Сандра указала, что ей всего 13, он лишь заявил, что возраст не помеха. На допросе Рогер сказал, что по фотографии он посчитал, что Сандре 18 лет. «Я просто хотел узнать мысли юной девушки на сексуальные темы», - объяснил он их общение и заявил, что не просил ребенка о чем-то сексуальном. Во время допроса он пытался создать впечатление, как будто всегда осознавал, что это общение может привести к очередной проблеме для него.
Но из бесед в Facebook видно, что у него были планы и некоторая смелость. «Если тебя пригласить на встречу, чего ты хочешь и куда хочешь пойти?» - спросил он Сандру в первый же день общения. Через месяц он уже описывал ребенку, что хотел бы с ней сделать, какую часть ее тела лизать, как хочет любоваться ее телом. Рогер также предложил Сандре еженедельную плату и в довершение всего прислал фотографию своего пениса. «Теперь твоя очередь сфотографировать лобок», - уговаривал он девочку.