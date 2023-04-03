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«Я просто хотел узнать мысли юной девушки на сексуальные темы»: ранее судимый педофил попался с поличным

Брита-Мария Алас
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Обтягивающая одежда, контуры тела - то, что хотел увидеть мужчина средних лет от 13-летней девочки. Фото иллюстративное.
Обтягивающая одежда, контуры тела - то, что хотел увидеть мужчина средних лет от 13-летней девочки. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest
  • Девочка сразу сообщила мужчине, что ей 13 лет.
  • Задержанный утверждал, что просто хотел пообщаться с ребенком, но в то же время настаивал на встрече
  • Наказание - четыре месяца тюрьмы.

Находящийся на четвертом десятке Рогер два года назад был осужден за хранение детской порнографии. В тот раз он отделался условным сроком, но вскоре стал соблазнять следователя, который в Facebook скрывался за профилем 13-летней Сандры, и недавно снова предстал перед судом.

На десятый день знакомства, пытаясь заманить девочку на встречу, Рогер ободряюще написал Сандре*: «И не подумай, что я какой-то педераст». Он осознавал, что разговаривает с 13-летним ребенком. Однако до встречи не дошло.

Впоследствии Рогер утверждал, что ничего подобного не планировал, но он рассказывал это уже следователю, который общался с ним под видом девочки Сандры.

Не прошло и года с момента предыдущей судимости Рогера за хранение детской порнографии, как он нашел в Facebook аккаунт пользователя по имени Сандра с фотографией юной девочки и написал ей: «Давай познакомимся!» Начался, казалось бы, невинный обмен сообщениями: Рогер спросил Сандру, чем она занимается, а Сандра, в свою очередь, спросила Рогера о его возрасте. Рогера, который солгал о своем возрасте и назвал цифру, которая на десять меньше реальной, не интересовал возраст девочки, а когда Сандра указала, что ей всего 13, он лишь заявил, что возраст не помеха. На допросе Рогер сказал, что по фотографии он посчитал, что Сандре 18 лет. «Я просто хотел узнать мысли юной девушки на сексуальные темы», - объяснил он их общение и заявил, что не просил ребенка о чем-то сексуальном. Во время допроса он пытался создать впечатление, как будто всегда осознавал, что это общение может привести к очередной проблеме для него.

Но из бесед в Facebook видно, что у него были планы и некоторая смелость. «Если тебя пригласить на встречу, чего ты хочешь и куда хочешь пойти?» - спросил он Сандру в первый же день общения. Через месяц он уже описывал ребенку, что хотел бы с ней сделать, какую часть ее тела лизать, как хочет любоваться ее телом. Рогер также предложил Сандре еженедельную плату и в довершение всего прислал фотографию своего пениса. «Теперь твоя очередь сфотографировать лобок», - уговаривал он девочку.

Как видно, Сандра часто не отвечала на сообщения Рогера. Он в основном разговаривал сам с собой.
Как видно, Сандра часто не отвечала на сообщения Рогера. Он в основном разговаривал сам с собой. Фото: Facebook/Kohtutoimik

Поскольку ответы следователя, скрывающегося за профилем Сандры, всегда были очень лаконичными, мужчина средних лет, который требовал фотографии ребенка и внимания, также время от времени проявлял ревность и злился: «Понятно. От тебя ничего не будет, если мужчина не заплатил». Или когда Сандра едва проронила, что ей раньше оказывалось такое внимание, потребовал разъяснений: от кого? Что произошло дальше?

Напомним, позже Рогер утверждал, что хотел просто пообщаться. Однако из переписки складывается впечатление, что Рогер даже надеялся, что ребенок станет его спутницей жизни. «Когда я упомянул, что хочу, чтобы ты стала моей девушкой, я придерживаюсь свободных взглядов этом плане: я не испытываю ревности», - пообещал он.

Страх быть осужденным

Начавшееся в конце июля общение следователя, перевоплотившегося в девочку-подростка, и Рогера продолжалось до середины октября. Судя по всему, совесть Рогера тоже несколько раз просыпалась. «Здравствуй, на меня не было написано заявление?» - спросил он однажды. В другой раз он признался, что боялся, что девочка ненастоящая. «В каком смысле?» - написал в ответ «ребенок» (в оригинале на эстонском языке следователь нарочно написал короткую фразу с грамматическими ошибками), и Рогер объяснил, что за интернет-аккаунтом может скрываться кто угодно.

Опасения Рогера были оправданы, ведь человек с действующим уголовным наказанием сам разыграл для следственной группы карты, необходимые для нового производства. Менее чем через месяц после последнего обмена сообщениями он был арестован у себя дома, также полиция забрала его компьютер, телефон и носители данных. «У меня с самого начала было подозрение, что это не настоящий человек, - начал он на допросе. - Теперь мои подозрения подтвердились».

На устройствах Рогера было обнаружено более 90 порнографических изображений и несколько видео, большинство из которых были связаны с детьми. «Уже на предыдущем допросе я сказал, что на моем телефоне есть запрещенные файлы. Я просто не знал, сколько их может быть», - сказал он. Рогер начал собирать фотографии через несколько месяцев после вынесения предыдущего приговора.

На этот раз Рогер сразу признал подозрения и начал оправдываться алкоголем и другими проблемами. «У меня были очень негативные мысли. Я стараюсь уйти от них и думать о том, что я могу сделать правильно в жизни в будущем», - признался он следственной группе.

Мужчина прислал девочке - на самом деле следователю - фотографию своего полового органа, а затем попросил взамен такую ​​же фотографию.
Мужчина прислал девочке - на самом деле следователю - фотографию своего полового органа, а затем попросил взамен такую ​​же фотографию. Фото: Kohtutoimik/Facebook

Он отправил прокурору из тюрьмы длинное письмо, в котором описал свои чувства и раскаяние. «Положительным моментом является то, что я обрел большую силу воли и веру в себя, что, когда я выйду, я смогу начать жизнь с чистого листа», - выразил он надежду, прося об освобождении. «Если вы меня отпустите, я обещаю выполнить все, что вы мне назначите, и большую коробку хороших конфет», - написал он в конце.

Отделался испытательным сроком

Осужденный Рогер по решению суда должен был провести в тюрьме четыре месяца, но на данный момент он находится на свободе под бдительным надзором полиции. Он не был признан невиновным и ему еще предстоит нести ответственность.

В суде Рогер пошел на соглашение с прокуратурой. Поскольку у него была действующая судимость, приговоры были объединены, а его испытательный срок был продлен. В течение четырех лет он должен участвовать в социальной программе, а также не употреблять алкоголь и отчитываться перед сотрудником службы пробации. Если Рогер нарушит эти правила, он сядет в тюрьму более чем на три года.

* Имя тайного аккаунта полиции в соцсетях изменено

 
 
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