«Я просто хотел узнать мысли юной девушки на сексуальные темы»: ранее судимый педофил попался с поличным

Не прошло и года с момента предыдущей судимости Рогера за хранение детской порнографии, как он нашел в Facebook аккаунт пользователя по имени Сандра с фотографией юной девочки и написал ей: «Давай познакомимся!» Начался, казалось бы, невинный обмен сообщениями: Рогер спросил Сандру, чем она занимается, а Сандра, в свою очередь, спросила Рогера о его возрасте. Рогера, который солгал о своем возрасте и назвал цифру, которая на десять меньше реальной, не интересовал возраст девочки, а когда Сандра указала, что ей всего 13, он лишь заявил, что возраст не помеха. На допросе Рогер сказал, что по фотографии он посчитал, что Сандре 18 лет. «Я просто хотел узнать мысли юной девушки на сексуальные темы», - объяснил он их общение и заявил, что не просил ребенка о чем-то сексуальном. Во время допроса он пытался создать впечатление, как будто всегда осознавал, что это общение может привести к очередной проблеме для него.