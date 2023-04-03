«Новости в 7» за 3 апреля: штрафы за мусор, дорожная толока полиции, яркие гости Недели моды и целительное гвоздестояние

Сегодня в выпуске:

- Уже в 2025-ом году в Эстонии должно перерабатываться более 50 процентов отходов, однако наша страна сильно отстает от графика и может быть наказана за невыполнение европейских директив. Подробности в материале нашего корреспондента.

- Коротко по стране: об угрозе распространения птичьего гриппа, обнаружении фальшивых купюр, и предупреждении орнитологов.

- Департамент полиции и погранохраны просит указать привлекательные для лихачей места. Куда обращаться, чтобы помочь правоохранителям - в нашем сюжете.

- Эстонская модная публика еще никогда не видела такого переполненного зала, как на Таллиннской неделе моды этой весной! Наша корреспондент расспросила модников и модниц о любимых марках и стоимости гардероба

- Мировые новости: о задержании подозреваемой во взрыве в Петербурге, кто одержал победу на парламентских выборах в Финляндии и отчаянных туристах из США,

- Практика стояния на гвоздях хоть и имеет глубокие исторические корни в разных мировых культурах, вновь опять входит в моду. Наш корреспондент посетила одно из таких занятий и опробовала экзотическую методику на себе.