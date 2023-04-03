Старейшина Ласнамяэ о проблемах парковки: город не может ввести платную парковку на частной земле

Управляющие офисными зданиями могут ограничить время парковки, а квартирные товарищества могут разрешить парковку только при наличии письменного разрешения. Юрченко сказала Postimees, что для новой парковочной системы необходимо создать схему движения и согласовать ее с Департаментом транспорта Таллинна. Знаки регулирования дорожного движения также должны быть согласованы с городской управой.