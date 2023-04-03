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Старейшина Ласнамяэ о проблемах парковки: город не может ввести платную парковку на частной земле

Аймур-Яан Кескель
, экономический журналист
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Автохлам в Ласнамяэ.
Автохлам в Ласнамяэ. Фото: Erakogu

В Таллинне, в районе Ласнамяэ, уже давно существует проблема с автомобилями, занимающими парковочные места у посетителей офисных зданий и жителей многоквартирных домов. По словам Юлианны Юрченко, старейшины Ласнамяэ, у руководителей офисных зданий и квартирных товариществ есть возможность ввести правила парковки на своей территории.

Управляющие офисными зданиями могут ограничить время парковки, а квартирные товарищества могут разрешить парковку только при наличии письменного разрешения. Юрченко сказала Postimees, что для новой парковочной системы необходимо создать схему движения и согласовать ее с Департаментом транспорта Таллинна. Знаки регулирования дорожного движения также должны быть согласованы с городской управой.

Расходы по внедрению новой системы должны будут нести сами владельцы зданий. «Ласнамяэская районная управа не может дать точную оценку стоимости, но минимальные расходы включают в себя создание схемы движения, разметки или дорожные знаки и ламинированные парковочные карточки», - сказала старейшина района.

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