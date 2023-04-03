Посол Украины награждена крестом за заслуги от МИД

«Марьяна Беца является послом в Эстонии с 2018 года, она неутомимо работала над развитием отношений между Эстонией и Украиной, - сказал Рейнсалу. - Посол Беца защищала креативность, красоту и выносливость своей страны и достойно представляла Украину в то время, пока она сражается за выживание в войне против жестокого российского агрессора».

Урмас Рейнсалу и Марьяна Беца. Фото: Välisministeerium

Посол Беца была для Эстонии хорошим партнером, помогавшим доставлять гуманитарную помощь в Украину и поддерживать на повестке дня процесс привлечения военных преступников к ответственности. Кроме того, посол активно защищала интересы Украины на отечественной и международной медиа-арене.

«Вместе мы смогли усилить голос Украины на всемирных форумах», - сказал Рейнсалу. Он добавил, что Беца является уважаемым коллегой не только для Министерства иностранных дел, но и для министерств внутренних дел, образования и социальных дел, вместе с которыми помогала местным украинским беженцам. Кроме того, она развивала сотрудничество между Эстонией и Украиной в частном секторе, особенно в сфере электронного управления и электронного обслуживания.