КАРТА ⟩ Маршруты многих автобусных линий в столице изменятся, движение осложнится

С 17 апреля по 31 мая 2023 г. будет прекращена работа трамвайных линий № 2 и 4, временно будет открыта трамвайная линия № 6 по маршруту Копли - Тонди, а также изменится маршрут автобусных линий № 15 и 58 с целью частичного временного замещения трамвайных линий.

«Виру» на Пярнуском шоссе в направлении Нарвского шоссе (временная остановка) на линиях №14, 18, 18А - конечная остановка на Пярнуском шоссе после Драмтеатра (из автобусного терминала Виру эти маршруты больше не отправляются). Пересадка на остановке «Виру» на линии №5, 20, 20А, 36 и 73.

Остановка «Эстония» на Театральной площади: маршруты №3, 9, 11, 15, 16, 17, 17A, 23, 31, 54, 55, 67, 68.

Остановка «Каубамая» на улице Каубамая: троллейбусные маршруты №1 и 3, автобусные маршруты №2, 11, 42, 46. Со стороны т/ц «Каубамая» остановки маршрутов 3, 31, 46, 55.

Из автобусного терминала «Виру» будут отправляться маршруты автобусов №1, 29, 40, 48, конечная остановка этих маршрутов - на улице Лайкмаа, на остановке маршрутных линий. На этих линиях изменится только маршрут в направлении центра города.