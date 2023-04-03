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Вандалы устроили «пенную вечеринку» на поднятой на причал яхте

, редактор сайта Pärnu Postimees
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Вне сезона парусного спорта на территории Пярнуского яхт-клуба стоит большое количество яхт и катеров, за которыми наблюдают несколько камер наблюдения.
Вне сезона парусного спорта на территории Пярнуского яхт-клуба стоит большое количество яхт и катеров, за которыми наблюдают несколько камер наблюдения. Фото: Urmas Luik

В последний день марта в полицию поступило заявление о том, что каюта стоящей в Пярну яхты была заполнена строительной пеной.

Согласно сообщению, полученному полицией 31 марта, 24 марта было обнаружено, что кто-то проник в каюту парусной яхты в Пярну и залил ее строительной пеной. Размер причиненного ущерба пока неизвестен и будет уточнен в ходе расследования.

Райко Лехтсалу, генеральный директор Пярнуского яхт-клуба, подтвердил, что такой инцидент действительно имел место на территории яхт-клуба, но более подробной информацией не располагает. На территории яхт-клуба установлено несколько камер наблюдения, записи с которых были переданы в полицию. «Помогут ли они чем-нибудь... зависит от того, когда было совершено преступление», - сказал Лехтсалу.

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