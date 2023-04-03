Вандалы устроили «пенную вечеринку» на поднятой на причал яхте

Согласно сообщению, полученному полицией 31 марта, 24 марта было обнаружено, что кто-то проник в каюту парусной яхты в Пярну и залил ее строительной пеной. Размер причиненного ущерба пока неизвестен и будет уточнен в ходе расследования.

Райко Лехтсалу, генеральный директор Пярнуского яхт-клуба, подтвердил, что такой инцидент действительно имел место на территории яхт-клуба, но более подробной информацией не располагает. На территории яхт-клуба установлено несколько камер наблюдения, записи с которых были переданы в полицию. «Помогут ли они чем-нибудь... зависит от того, когда было совершено преступление», - сказал Лехтсалу.