Заседание по делу бывшего крупного судовладелеца Леэдо отложено из-за болезни одного из обвиняемых

«Заседания суда отменили из-за того, что сменились двое защитников, а суд обязан предоставить новым защитникам возможность ознакомиться с делом. Кроме того, у новых защитников уже были запланированы заседания, поэтому было невозможно провести заседания в запланированное ранее время», - объяснила пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Хеди Таммелехт.

Кроме того, заболел обвиняемый Майк Тейв, поэтому отменили запланированные на несколько недель заседания. Суд продолжит рассматривать дело 10 апреля. Тейв обвиняется в причинении неплатежеспособности.

Ляэнеская окружная прокуратура в январе 2022 года направила в суд уголовное дело в отношении руководящих работников судовой компании Saaremaa Laevakompanii, в котором обвинения были предъявлены всего шести физическим лицам и одному юридическому лицу.

Бывшему члену совета судовой компании Saaremaa Laevakompanii Вячеславу Леэдо и другим обвиняемым прокуратура вменяет в вину то, что своими начавшимися в 2016-м году действиями они сознательно и значительно нанесли вред имущественному положению судовой компании Saaremaa Laevakompanii.

Согласно обвинению, в начале 2016-го года сперва из судовой компании Saaremaa Laevakompanii было выведено четыре миллиона евро, когда судовая компания Saaremaa Laevakompanii приобрела акции Акционерного общества AS Holostov Kinnisvarahaldus, за которые заплатила более пяти млн евро, но справедливая цена которых была примерно один миллион.