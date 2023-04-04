Не только еда: люди используют Wolt для доставки заказов из секс-шопа

«По какой-то причине даже сегодня люди не хотят, чтобы их видели, например, входящими или выходящими из секс-шопа, а при заказе через платформу эти покупки могут совершаться, так сказать, тайно», – прокомментировала Лийз Ристал, глава курьерской службы Wolt Baltikum.

По словам Ристал, об этом мало говорят, но аспект анонимности также важен при оформлении заказа через платформу.

В качестве наиболее любопытных товаров она упоминает презервативы, тесты на беременность и экспресс-тесты концентрации спермы. Кроме них, еще заказывают строительные товары, в том числе циркулярные пилы, но также и аккумуляторы, зарядные устройства, или колготки.

Платформы по доставке на дом стали в Эстонии повседневными помощниками. По сравнению с прошлым годом количество заказов из продуктовых магазинов и из магазинов розничной торговли увеличилось в несколько раз, и все эти товары заказываются через такие платформы каждую неделю. Наиболее популярны именно продуктовые магазины.

Бывали и такие ситуации, когда лед и вода заказывались в таком большом количестве, что курьеру приходилось ходить несколько раз, чтобы их доставить, или сразу нескольким курьерам приходилось доставлять товар. Например, в единовременном заказе пятидесяти упаковок льда, ста бутылок воды или пятидесяти упаковок молока нет ничего нового. Обычно такие заказы делают рестораны.

По мнению Ристал, количество заказов из магазинов розничной торговли и заказов продуктов питания увеличилось и будет продолжать расти в первую очередь по четырем причинам.