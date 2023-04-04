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Фото ⟩ Из-за расширения парковки в центре города спилили 19 деревьев

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На выходных на парковке у моста Кесклинна в Пярну срубили 19 тополей, которые были посажены еще в 60-е годы.

Советник по прессе Пярнуской городской управы Теэт Роосаар заявил, что высаженный буквой L ряд деревьев, более длинная часть которого располагалась со стороны реки, а более короткая – со стороны порта, не представлял особой ценности. К тому же тополя препятствовали расширению портовой парковки и строительству подземной стоянки.

Срубленные деревья отвезли на площадку Pärnu Haldusteenused OÜ, где находятся другие лесосечные отходы. Собранный материал планируется выставить на аукцион.  

В связи с работами по благоустройству территории порта планируется временно закрыть парковку на улице Калда в конце моста Кесклинна. К настоящему моменту в горуправу не поступало информации от порта, когда конкретно это планируется сделать. 

Таким образом, зона Пярнуского порта скоро будет иметь совершенно новый вид, ведь по соседству идет строительство квартала Ванасадама. 

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