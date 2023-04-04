Крушение пассажирского поезда в Нидерландах: несколько человек ранены

В Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд, в котором находилось около 50 человек. Сообщается, что он столкнулся со строительным краном, который находился на железнодорожных путях.
Агентство ANP передает, что первый вагон поезда после столкновения сошел с рельсов и врезался в землю, второй упал на бок, а в третьем вагоне начался пожар.
Как пишет общественный вещатель Нидерландов NOS, инцидент произошел около половины четвертого утра по местному времени.
Местные спасательные службы сообщают, что несколько человек получили серьезные ранения.
Пассажирский поезд шел из Гааги в город Лейден, а крушение произошло неподалеку от города Ворсхотен.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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