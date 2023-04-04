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Крушение пассажирского поезда в Нидерландах: один человек погиб, десятки пострадали

BBC News Русская служба
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BBC
Крушение пассажирского поезда в Нидерландах.
Крушение пассажирского поезда в Нидерландах. Фото: KYRLIAN DE BOT / REUTERS / SCANPIX

В Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд, в котором находилось около 50 человек. Сообщается, что он столкнулся со строительным краном, который находился на железнодорожных путях.

Местные власти сообщают, что по меньшей мере один человек погиб, десятки пассажиров получили травмы, многие из них - серьезные. 19 человек доставлены в больницу, остальным оказывается помощь на месте происшествия, говорит пожарная служба.

Агентство ANP передает, что первый вагон поезда после столкновения сошел с рельсов и врезался в землю, второй упал на бок, а в третьем вагоне начался пожар.

Как пишет общественный вещатель Нидерландов NOS, инцидент произошел около половины четвертого утра по местному времени.

Пассажирский поезд шел из Гааги в город Лейден, а крушение произошло неподалеку от города Ворсхотен.

На месте происшествия работают экстренные службы.

BBC
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