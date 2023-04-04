Теннисистка, которая в этом году ни разу не смогла выиграть, взяла паузу

Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса взяла паузу в теннисе и вернется в спорт лишь по завершении сезона на травяном корте и грунте.
Мугуруса в этом году сыграла лишь четыре матча, и все их проиграла. Испанка, которая в последний раз выходила на корт в январе, опустилась в мировом рейтинге на 132 позицию.
Мугуруса потеряет еще больше мест в рейтинге из-за того, что планирует продлить отпуск.
«Время, проведенное с семьей и друзьями, было чудесным и оздоравливающим, поэтому я продлю этот период до лета. Пропущу сезон на травяном и гравийном кортах», - написала теннисистка в соцсетях.
Однако ее решение означает, что испанка не выступит на соревнованиях во Франции и на Уимблдоне, где она была победительницей в 2016 и 2017 годах.
Garbiñe Muguruza enjoying her break from tour and extending it. pic.twitter.com/AE9BDnfhVL— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) April 3, 2023