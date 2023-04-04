Теннисистка, которая в этом году ни разу не смогла выиграть, взяла паузу

Мугуруса в этом году сыграла лишь четыре матча, и все их проиграла. Испанка, которая в последний раз выходила на корт в январе, опустилась в мировом рейтинге на 132 позицию.

Мугуруса потеряет еще больше мест в рейтинге из-за того, что планирует продлить отпуск.

«Время, проведенное с семьей и друзьями, было чудесным и оздоравливающим, поэтому я продлю этот период до лета. Пропущу сезон на травяном и гравийном кортах», - написала теннисистка в соцсетях.

Однако ее решение означает, что испанка не выступит на соревнованиях во Франции и на Уимблдоне, где она была победительницей в 2016 и 2017 годах.