Вт, 4.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Теннисистка, которая в этом году ни разу не смогла выиграть, взяла паузу

rus.postimees.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Гарбинье Мугуруса.
Гарбинье Мугуруса. Фото: Refugio Ruiz

Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса взяла паузу в теннисе и вернется в спорт лишь по завершении сезона на травяном корте и грунте.

Мугуруса в этом году сыграла лишь четыре матча, и все их проиграла. Испанка, которая в последний раз выходила на корт в январе, опустилась в мировом рейтинге на 132 позицию.

Мугуруса потеряет еще больше мест в рейтинге из-за того, что планирует продлить отпуск.

«Время, проведенное с семьей и друзьями, было чудесным и оздоравливающим, поэтому я продлю этот период до лета. Пропущу сезон на травяном и гравийном кортах», - написала теннисистка в соцсетях.

Однако ее решение означает, что испанка не выступит на соревнованиях во Франции и на Уимблдоне, где она была победительницей в 2016 и 2017 годах.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх