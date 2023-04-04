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Магазинные воры по всей Эстонии охотятся за водкой

rus.postimees.ee
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Водка. Иллюстративное фото.
Водка. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

На минувшей неделе снова активизировались магазинные воры. По данным охранной фирмы G4S, проблемы возникли в Таллинне, Тарту, Отепя и Тюри.

Патрульный экипаж, который отреагировал на поступивший из тартуского магазина сигнал паники, задержал человека, пытавшегося украсть водку на общую сумму около 14 евро. Товар вернули магазину в неизменном виде. В Отепя задержали молодого человека, который пытался украсть литровую бутылку водки. В обоих случаях была вызвана полиция, далее нарушителями занимались стражи порядка.

В Тюри произошло даже два происшествия, связанных с кражей алкогольных напитков. Так, злоумышленник пытался пройти с несколькими бутылками алкоголя мимо касс, не заплатив, а несколько дней спустя дама попыталась украсть две бутылки водки.

«На прошлой неделе воры действительно нацелились главным образом на водку. Если добавить к этому кражи пива и продуктов питания, происшествий было много, что тревожит. Надеемся, оставшаяся часть весны пройдет спокойнее», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

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