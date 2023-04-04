Магазинные воры по всей Эстонии охотятся за водкой

На минувшей неделе снова активизировались магазинные воры. По данным охранной фирмы G4S, проблемы возникли в Таллинне, Тарту, Отепя и Тюри.
Патрульный экипаж, который отреагировал на поступивший из тартуского магазина сигнал паники, задержал человека, пытавшегося украсть водку на общую сумму около 14 евро. Товар вернули магазину в неизменном виде. В Отепя задержали молодого человека, который пытался украсть литровую бутылку водки. В обоих случаях была вызвана полиция, далее нарушителями занимались стражи порядка.
В Тюри произошло даже два происшествия, связанных с кражей алкогольных напитков. Так, злоумышленник пытался пройти с несколькими бутылками алкоголя мимо касс, не заплатив, а несколько дней спустя дама попыталась украсть две бутылки водки.
«На прошлой неделе воры действительно нацелились главным образом на водку. Если добавить к этому кражи пива и продуктов питания, происшествий было много, что тревожит. Надеемся, оставшаяся часть весны пройдет спокойнее», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.